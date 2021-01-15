غاضب وحزين.. خاص| حقيقة خلاف أحمد فتحي وإدارة فريق بيراميدز

كشف مصدر مسئول بفريق نادي بيراميدز عن حقيقة خلافات بين احمد فتحي وادارة الفريق والمطالبه برحيل اللاعب .
وقال المصدر ، فى تصريح خاص لـ صدي البلد ، ان كل ما تردد حول رحيل احمد فتحي عن بيراميدز عار تماما من الصحة.
وشدد المصدر ، علي ان احمد فتحي بالفعل كان غاضبا وحزينا لعدم ظهوره بالشكل المطلوب منذ انضمامه لفريق بيراميدز .
وتابع ، ان احمد فتحي سعيد مع فريق بيراميدز وخاصة الادارة التي تتعامل مع اللاعب بإحترافية منذ قدومه للفريق .
يشار الي ان فريق بيراميدز احتفل بالفوز علي المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.