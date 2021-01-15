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رياضة

غاضب وحزين.. خاص| حقيقة خلاف أحمد فتحي وإدارة فريق بيراميدز

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:30 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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حسن العمدة
كشف مصدر مسئول بفريق نادي بيراميدز عن حقيقة خلافات بين احمد فتحي وادارة الفريق والمطالبه برحيل اللاعب .

وقال المصدر ، فى تصريح خاص لـ صدي البلد ، ان كل ما تردد حول رحيل احمد فتحي عن بيراميدز عار تماما من الصحة.

وشدد المصدر ، علي ان احمد فتحي بالفعل كان غاضبا وحزينا لعدم ظهوره بالشكل المطلوب منذ انضمامه لفريق بيراميدز .

وتابع ، ان احمد فتحي سعيد مع فريق بيراميدز وخاصة الادارة التي تتعامل مع اللاعب بإحترافية منذ قدومه للفريق .

يشار الي ان فريق بيراميدز احتفل بالفوز  علي المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشرت صفحة بيراميدز الرسمية عبر الفيس بوك " أنا اسمي بيرعب أي دولة، أخصامي مني مرعوبين! "

افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق أحمد سامي في الدقيقة  43 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني تمكن رمضان صبحي من إضافة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 61، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة  85.

وفي الدقيقة 93 تمكن هيثم الجويني من تسجيل هدف المقالون الوحيد.

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