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رياضة

الزمالك يهدد رئيس سانت إيتيان بالملاحقة القانونية: أمر واحد سينقذك

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:49 م
صدى البلد
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مجدي سلامة
أكد عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، أن تصريحات رئيس نادي سانت إيتيان وراء قرار مجلس الإدارة بإغلاق المفاوضات حول رحيل مصطفى محمد.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن تصريحات رئيس نادي سانت إيتيان بها ظلم وافتراء، مؤكدا أنه إذا لم يكشف رئيس النادي الفرنسي عن الأشخاص الذين طلبوا عمولات- على حد قوله-؛ سيتحرك الزمالك قانونيا ضد سانت إيتيان.

وأشار إلى أن الزمالك اتخذ موقفا شجاعا؛ لأن المسألة تتعلق بسمعة وكرامة النادي، لافتا إلى أن تصريحات رئيس نادي سانت إيتيان بها نوع من الاهتزاز، ورد فعل الزمالك جاء طبيعيًا.
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