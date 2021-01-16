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حوادث

مصرع أحدهم فى مواجهة الشرطة .. ضبط 10 عناصر إجرامية زرعوا 3 افدنة أملاك الدولة بمخدر الافيون

السبت 16/يناير/2021 - 12:45 ص
مزرعة الافيون
مزرعة الافيون
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي قاموا بزراعة 3 افدنه بنبات الافيون المخدر، عقب تبادل اطلاق النار مع قوات الشرطة ، كما لقى عنصر إجرامي مصرعه في مواجهة قوات الشرطة.

توصلت تحريات مجموعة العمل المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط  إلى قيام عشرة عناصر إجرامية شديدة الخطورة لخمس منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز الفتح بزراعة نبات الخشخاش المخدر(أفيون) بقطعة أرض طرح نهر "أملاك دولة" بجزيرة الواسطي بدائرة مركز الفتح وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وعقب وصول القوات للمنطقة المقابلة للجزيرة قام احد المتهمين  بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات.

على الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه والعثور بجوار جثته على"بندقية آلية وثلاث خزن وكميه من الطلقات"، وأمكن ضبط باقي العناصر الإجرامية وبحوزتهم 8 بنادق آلية وكميه من الطلقات مختلفة الاعيرة  وكذا العثور على مساحة 3 أفدنة منزرعة بنبات الخشخاش المخدر "أفيون".

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بزراعة المواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدام الأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي.

وذلك في ضوء توجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة والإصرار على إنهاء البؤر الإجرامية والعناصر التي تقوم بزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها وفى إطار اضطلاع قطاع الأمن العام بتنفيذ التوجيه وبناءً على خطة لمواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية .
مصرع أحدهم فى مواجهة الشرطة .. ضبط 10 عناصر إجرامية زرعوا 3 افدنة أملاك الدولة بمخدر الافيون
مصرع أحدهم فى مواجهة الشرطة .. ضبط 10 عناصر إجرامية زرعوا 3 افدنة أملاك الدولة بمخدر الافيون
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