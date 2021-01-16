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توك شو

خضيته في الحمام.. شيماء سيف: كل يوم بعمل مقلب في جوزي

السبت 16/يناير/2021 - 03:01 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
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حمزة شعيب
حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة  ببرنامح "أبلة فاهيتا" في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة على قناة ON، الفنانة شيماء سيف، للحديث عن جوانب من حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني.

قالت الفنانة شيماء سيف، أنا أصلا بعشق المقالب وبعمل مقالب في كل الناس، وآخر مقلب عملته في كارتر جوزى، وأنا كل يوم بعمل فيه مقلب لما يدخل الحمام اخضه أول ما يخرج.

وأضافت شيماء سيف، خلال فقرتها مع "كارو" في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، آخر مرة عملت فيه مقلب إنى تعبانة ومش قادرة أعمل حاجة وراح هو عمل الغسيل وكل حاجة في البيت.
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