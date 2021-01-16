بعد تأجيله لفترة طويلة.. فيلم شاومينج في دور العرض قريبا

أعلن منتج فيلم "شاومينج"، عن طرحه أخيرا خلال الأيام المقبلة بدور العرض بعد تاجيله أكثر من مرة بسبب ظروف مختلفة.

الفيلم من بطولة بيومى فؤاد، وعدد كبير من نجوم الكوميديا، من تأليف أشرف حسنى، وإخراج شادى أبو شادى، ويتناول ظاهرة الغش فى الثانوية العامة فى إطار كوميدى ساخر.



ويشارك به عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم: صلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة، وأحمد سلطان، وسارة درزاوى وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى.

وقد بدأ بيومي فؤاد مؤخرا تصوير مسلسله الجديد "عودة الأب الضال"، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك به هالة فاخر، أميرة هاني، شادى ألفونس، وغيرهم.

وفي سياق آخر صور بيومي فؤاد عددا كبير من مشاهده في فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوى والذى يجسد دور زوجها في أحداث الفيلم، وهو تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته حمدى الميرغني ومحمد سلام، ومحمد ثروت نانسي صلاح وهدى المفتي وسامي مغاوري.