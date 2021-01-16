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أخبار العالم

مصرع 3 أفراد من الشرطة الأفغانية في انفجارين منفصلين بـ كابول وإقليم بغلان

السبت 16/يناير/2021 - 09:22 ص
صدى البلد
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ا ش ا
لقى 3 أفراد من قوات الشرطة الأفغانية مصرعهم في انفجارين منفصلين وقعا صباح اليوم السبت في العاصمة كابول وإقليم بغلان الكائن شمالي البلاد.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن الشرطة قولها إن فردين من قوات الشرطة لقيا مصرعهما وأصيب آخر جراء انفجار استهدف عربة مصفحة على طريق جامعة كابول بمنطقة (بي دي 3).. فيما أفادت مصادر للقناة بأن المركبة تابعة لنائب رئيس مقر شرطة كابول للشؤون الأمنية محمد نبي بيان الذي نجا من الهجوم وعاد إلى مكتبه.

وفي غضون ذلك، ذكرت شرطة إقليم بغلان أن شرطيا لقى مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح إثر وقوع انفجار بقنبلة مزروعة على جانب الطريق صباح اليوم استهدف مركبة تابعة للشرطة في مدينة "بل خمري".
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