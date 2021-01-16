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فن

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

السبت 16/يناير/2021 - 01:25 م
صدى البلد
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شيرى نبيل

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان الذي عرض رمضان الماضي.


وأضافت دنيا خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد"، أن دورها في المسلسل كان من أقرب الأدوار إلى قلبها، بالإضافة إلى أنها سعيدة بالتعامل مع الفنان محمد رمضان، والذي يتمتع بحب الجمهور له.


 مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، ومحمد علاء وآخرون، تأليف واخراج محمد سامى.


يذكر أن مسلسلها الجديد "اللى ملوش كبير" من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضى، ومحمود حافظ، وخالد الصاوى، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغنى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض.
دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور
دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور
دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور
دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور
دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور
دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور
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دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

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