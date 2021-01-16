ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الليلة.. مصر تواجه مقدونيا فى ثانى مبارياتها فى مونديال اليد

السبت 16/يناير/2021 - 10:26 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements
يلتقى فى السابعة مساء اليوم بصالة استاد القاهرة الدولى منتخب مصر لكرة اليد مع منتخب مقدونيا فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعات السابعة لبطولة العالم المقامة فى مصر وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى.
 
وخاض منتخب مصر أولى مبارياته في المجموعة مع منتخب تشيلي في افتتاح البطولة وجاءت النتيجة لصالح مصر واستطاع منتخب الفراعنة أن يحقق فوزه الأول (35 / 29) ويحصد أول نقطتين في مشوار المونديال، بينما خسر مقدونيا من السويد 32/20.

وكان منتخب مقدونيا الذي شارك بدلا من منتخب التشيك الذي اعتذر عن الحضور بقيادة مديره الفني دانيلو بريستوفاك شارك 6 مرات سابقة في بطولات العالم السابقة، من عام 1999 حين استضافت مصر البطولة لأول مرة وكان أفضل مركز حققه المنتخب المقدوني  المركز التاسع في بطولة العالم التي أقيمت في قطر 2015.

وتعد مواجهة مصر ومقدونيا، هي الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، بعد 22 عامًا من المواجهة الأولى بينهما، والتقى منتخبا مصر ومقدونيا (باسمها القديم قبل التحول إلى مقدونيا الشمالية)، في بطولة العالم 1999 التي استضافتها مصر، وجاء المنتخبان، في المجموعة الثانية والتي ضمت كلا من ألمانيا وكوبا والبرازيل والسعودية، وانتهت المباراة، بفوز المنتخب المصري (30/ 24 )، وذلك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وفي تلك المجموعة، حل منتخب مصر، ثانيًا في المجموعة برصيد 8 نقاط، ليتأهل إلى الدور التالي، بينما حل منتخب مقدونيا، في المركز الخامس، برصيد نقطتين، ليودع بعدها المنافسات ليحتل المركز الثامن عشر في البطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجموعة مصر.. التشيك تعتذر عن المشاركة في مونديال اليد .. ومقدونيا بديلا له

مونديال اليد.. لاعب منتخب تشيلي: مصر أقرب للفوز علينا.. يمكنهم الفوز على المنتخبات الكبرى.. خاص

مواعيد مباريات اليوم الثاني لمونديال اليد والقنوات الناقلة لها

7 مواجهات ساخنة فى اليوم الثانى من مونديال كرة اليد

منتخب مصر يغلق صفحة اكتساح تشيلي بمونديال اليد ويبدأ الإعداد لمواجهة مقدونيا

مساء اليوم.. منتخب اليد يخوض تدريبه الرئيسي استعدادًا لمواجهة مقدونيا بالمونديال

ترشيحاتنا

لأسباب صادمة.. عزوف السيدات بـ كوريا الجنوبية عن الإنجاب

مونديال اليد.. موعد مباراة مصر ضد مقدونيا والقناة الناقلة

في حوار ممتع.. صلاح يحكي عن حبه لـ الكشري.. ولحظة بكائه في ليفربول.. ومن أقرب أصدقائه بعد رحيل لوفرين؟ فيديو

لمواجهة كورونا.. فض سوق الحمام ومنع تجمعات المواطنين غرب الإسكندرية

تريند الفن على جوجل.. تفاصيل القبض على إنجي خوري.. العمر الحقيقي لـ شيماء سيف.. سخرية سمير صبري

فيلم عن قصة حياته.. من الممثل الذي اختاره محمد صلاح لتجسيد شخصيته؟.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة