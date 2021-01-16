وفاة رئيس قسم التمريض بمستشفى العريش العام بكورونا

توفيت رئيسة قسم تمريض العمليات بمستشفى العريش العام، شمال سيناء، صباح السبت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.







وكانت هدى رشاد التى تعمل بمستشفى العريش منذ ٢٠ عامًا أصيبت قبل عدة أيام بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها داخل المستشفى وتم حجزها لتدهور حالتها ووضعها داخل العناية المركزة.





وقد أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، في بيان رسمي، شفاء ٩ حالات بفيروس كورونا المستجد وإصابة 3 حالات جديدة بالفيروس.





وأفاد البيان بأن عدد الإصابات التي تم عزلها بمستشفيات العزل "العريش العام وبئر العبد المركزي النموذجي والشيخ زويد المركزي" شمال سيناء ١٥ حالة، و٩٠ حالة عزل منزلي.





وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء إلى وفاة حالتين ليصبح إجمالي عدد الوفيات 78 حالة منذ اليوم الأول لتفشي جائحة كورونا كوفيد 19 على مستوى المحافظة.





وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد.







وتجهيز محافظة شمال سيناء المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى ليكون مقرا لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.





وأضاف ن مديرية الصحة، تقوم بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها.





كما سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة: أحدهما بوحدة صحية فى بئر العبد، والآخر بوحدة صحية فى الحسنة بوسط سيناء.





كما تم تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزى لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بـ كورونا بعد اصابة عدد كبير من الاهالى خلال الفترة الماضية.





وأضاف فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة أنه يتم التركيز على أهم طرق الوقاية من الفيروس وفى مقدمتها نظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولى أو غسلهما جيدًا بالماء والصابون، وضرورة الحرص عند السعال والعطس على تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقى والتخلص منه بعد ذلك فورًا وغسل اليد.





وكذا أهمية ارتداء الماسك وتجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال ، الي جانب التركيز على اهمية التباعد الاجتماعى بين الأفراد وعدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين .. مع التغذية والتهوية الجيدة وتفادى الاصابة بأمراض الشتاء.





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