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رياضة

رسميا.. الكاف يحدد موعد السوبر الأفريقي 2021

السبت 16/يناير/2021 - 10:45 ص
السوبر الأفريقي
السوبر الأفريقي
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محمد السعيد
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف" موعد مباراة السوبر الأفريقي 2021.

وذكر الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي، أن مباراة كأس السوبر الأفريقي 2021، ستقام أحد أيام 24، 25، 26، ديسمبر الجاري.

وتجاهل الكاف في بيانه موعد مباراة السوبر الأفريقي 2020، بين الأهلي ونهضة بركان المغربي والتي لم تقام حتى الآن.

في سياق آخر أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، أمس، الجمعة، المواعيد الرسمية لمباريات دوري ابطال افريقيا من بداية دور المجموعات حتي المباراة النهائية .

ويلعب الأهلي في مجموعة تضم كلا من: فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني.

أما الزمالك فيتواجد في المجموعة الرابعة وتضم، الترجي التونسي، مولودية الجزائر، وتونجيت السنغالي.

وسيكون مشوار البطولة كما يلي:

دور المجموعات:
الجولة الأولى: 12 إلى 13 فبراير

الجولة الثانية: 23 فبراير

الجولة الثالثة: 5 و6 مارس

الجولة الرابعة: 16 و17 مارس

الجولة الخامسة: 2 إلى 4 إبريل

الجولة السادسة: 9 إلى 11 إبريل

ربع النهائي:
مباراة الذهاب: 14 إلى 16 مايو

مباراة العودة: 21 إلى 23 مايو

نصف النهائي:
مباراة الذهاب: 18 إلى 20 يونيو

مباراة العودة: 25 إلى 27 يونيو

النهائي: 17 يوليو
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