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رياضة

بعد نقله إلى قطر.. تقرير مغربي يكشف موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
السوبر الأفريقي
السوبر الأفريقي
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محمد السعيد
كشف تقرير مغربي عن موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي، المقرّر إقامتها في قطر.
وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان يوم 17 فبراير المقبل.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن الكاف سيبلغ الاتحاد القطري والأهلي ونهضة بركان خلال الأيام المقبلة.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن مؤخرا، عن نقل مباراة السوبر الأفريقي من القاهرة إلى قطر، على أن تقام في الربع الأول من 2021.

يُذكر أن الكاف أبرم اتفاقية مع الاتحاد القطري لكرة القدم، في العام الحالي لإقامة النسخ الثلاث 2020 و2021 و2022 في قطر، قبل أن يقرر الكاف إقامة النسخة الخاصة بالعام الجاري في القاهرة، بعد صعود الأهلي والزمالك عملاقي الكرة المصرية لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى نادي نهضة بركان بطل الكونفيدرالية الأفريقية تحفظه على عدم إقامة لقاء السوبر في قطر وفقا للاتفاقية المبرمة.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطلاً للنسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب نهضة بركان المباراة باعتباره بطل الكونفيدرالية.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة قبل الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وعزّز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب، فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.




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