ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مغاربة الكاف.. تعليق ناري من ميدو على نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:46 م
ميدو
ميدو
Advertisements
عمرو الحلواني
علق أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" بشأن نقل مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربي المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر الجارى إلى قطر .

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "المغاربه بيتحكموا في الاتحاد الافريقي بيلعبوا ماتشات وقت ما هما عايزين في المكان اللي هما عايزينه!!".

وأضاف: "أحد أصدقائي المغاربة أقسم لي الأسبوع الماضي إن السوبر الافريقي هيتلعب في الدوحة!!".

وشهدت الساعات الماضية اجتماعا داخل الكاف من قبل لجنة المسابقات وتم الاستقرار على نقل المباراة إلى قطر وسيتم عرض الأمر على المكتب التنفيذي للإعلان بشكل رسمي عن نقل المباراة.

وكان فريق نهضة بركان المغربي اعترض بشدة على لعب مباراة السوبر الإفريقي فى مصر، خاصة أن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلي " وهو ما يقلل فرص التتويج باللقب بعد أن كان الكاف قرر إقامتها فى مصر.

وفى هذا السياق ، هاجم الإعلامي أحمد شوبير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب مباراة الأهلي ونهضة  بركان المغربي، بكأس السوبر الأفريقي.

وقال شوبير: "الحقيقة لم أر تخبطا في حياتي في الكاف مثلما يحدث هذه الأيام، ولا أرى أي مبرر أو سبب لهذا التخبط".

وأضاف: "الكاف أعلن أن السوبر سيقام 3 مواسم في الدوحة ولم يعترض أحد، والزمالك لعب مع الترجي الموسم الماضي وكسب البطولة، والأمور كانت جميلة".

وواصل: "بعد ذلك طلب الكاف من مصر تنظيم بطولة السوبر الأفريقي هذا الموسم ورحبنا بالأمر، ثم حدثت مشكلة باعتراض نادي نهضة بركان على إقامة السوبر الأفريقي في القاهرة".


Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

تصل للسجن المؤبد.. احذر عقوبات صرف المعاش بعد وفاة الأب أو الأم

طبيب الأهلي: مروان محسن يعاني من مشكلة في الركبة

خزان أسوان.. كيف ولّدت مصر الخير من كابوس الفيضان؟

برفقة زوجته.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد سامي

في عيد ميلادها.. عدد زيجات حليمة بولند وصدمة جمهورها بسبب صورة جواز سفرها

الفنان أشرف زكي يسجد باكيًا على المسرح بعد تكريمه.. شاهد

Advertisements

الأهلي ونهضة بركان.. الكاف يستقر على نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

شوبير يهاجم الكاف بسبب السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

اجتماع طارئ في الكاف لحسم الأزمة مع قطر بشأن مباراة الأهلي

موسيماني يحسم مهاجم الأهلي الجديد ..ولجنة التخطيط تنتهي من صفقات الشتاء

أحمد شوبير يحسم الجدل بشأن تعاقد الأهلي مع محمد بسام

مغاربة الكاف.. تعليق ناري من ميدو على نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

أحمد عيد عبد الملك يرفض ظهور باتشيكو في قناة الزمالك ويعلق: مكنتش عاوزه يطلع

أخبار الرياضة.. مفاجأة في النادي الأهلي.. باتشيكو يفتح النار على التحكيم المصري.. ومحمد صلاح يحقق لقب الهداف التاريخي

شوبير عن تعقد انتقال سيرينو إلى الأهلي: رئيس صن داونز مش فارق معاه الفلوس

مدرب سموحة: فوزي الحناوي تسلّم ملابس الموسم الجديد قبل رحيله

طبيب الأهلي: مروان محسن يعاني من مشكلة في الركبة

24 ساعة على انطلاق الدوري الممتاز.. الزمالك والمقاولون في مواجهة نارية والأهلي يخشى المقاصة في الافتتاحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول رخصة سيارة كهربائية في مصر.. مالك المركبة يكشف رحلة الترخيص والتكاليف.. صور

خزان أسوان.. كيف ولّدت مصر الخير من كابوس الفيضان؟

مواصفات مازدا 3 2021 mazda الجيل السابع بعد طرحها رسميًا في مصر.. صور