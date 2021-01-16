وفاة الشيخ عبد العليم فصادة أشهر قارئي القرآن الكريم في كفر الشيخ

نعى القارئ الشهير الدكتور أحمد أحمد نعينع، ببالغ الحزن والأسى، اليوم، القارئ عبد العليم فصاد، أحد أشهر قراء القرآن الكريم بمدينة بيلا ومحافظة كفر الشيخ.





وقال نعينع، "نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية كلها في فقد علم من أعلامها الصديق العزيز القارئ الحبيب المُجيد فضيلة الشيخ عبدالعليم فصادة رحمه الله ورفعه وأكرمه ورضي عنه... من مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ".





وأضاف: كان قارئًا متقنًا ذي صوت وأداء جميل ، التقينا و قرأنا سويا كثيرًا في المناسبات القرآنية، كان متواضعًا ذي أخلاق عالية و أحبني لأدائي في قراءة القرآن.





وتابع، أتقدم بأخلص التعازي لأسرة الفقيد خاصة و للأمة الإسلامية عامة و لجميع أهل القرآن في وفاة الشيخ الجليل.. داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته و مغفرته وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، و إنا لله و إنا اليه راجعون".





وكان الشيخ عبد العليم فصادة، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في محافظة كفر الشيخ، وقد وافته المنية أمس الجمعة، عن عمر يناهز 73 عامًا، إثر وعكة صحية ألمت به، بعد رحلة عطاء حافلة فى خدمة كتاب الله.



