ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وفاة الشيخ عبد العليم فصادة أشهر قارئي القرآن الكريم في كفر الشيخ

السبت 16/يناير/2021 - 11:33 ص
الشيخ عبد العليم
الشيخ عبد العليم فصادة
Advertisements
محمود زيدان
نعى القارئ الشهير الدكتور أحمد أحمد نعينع، ببالغ الحزن والأسى، اليوم، القارئ عبد العليم فصاد، أحد أشهر قراء القرآن الكريم بمدينة بيلا ومحافظة كفر الشيخ.

وقال نعينع، "نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية كلها في فقد علم من أعلامها الصديق العزيز القارئ الحبيب المُجيد فضيلة الشيخ عبدالعليم فصادة رحمه الله ورفعه وأكرمه ورضي عنه... من مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ". 

وأضاف: كان قارئًا متقنًا ذي صوت وأداء جميل ، التقينا و قرأنا سويا كثيرًا في المناسبات القرآنية، كان متواضعًا ذي أخلاق عالية و أحبني لأدائي في قراءة القرآن.

وتابع، أتقدم بأخلص التعازي لأسرة الفقيد خاصة و للأمة الإسلامية عامة و لجميع أهل القرآن في وفاة الشيخ الجليل.. داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته و مغفرته وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، و إنا لله و إنا اليه راجعون".

وكان الشيخ عبد العليم فصادة، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في محافظة كفر الشيخ، وقد وافته المنية أمس الجمعة، عن عمر يناهز 73 عامًا، إثر وعكة صحية ألمت به، بعد رحلة عطاء حافلة فى خدمة كتاب الله.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى ذكرى مولد "الطبلاوي".. علامة بارزة فى تاريخ التلاوة.. أتم حفظ القرآن وتجويده في العاشرة من عمره.. سافر إلى أكثر من 80 دولة.. من كبار مشجعى الزمالك

خالد الجندي ينقد أسلوب بعض قارئي القرآن الكريم لهذا السبب .. فيديو

وفاة شقيق القارئ الدكتور أحمد نعينع بـ كورونا

هل يجوز قراءة القرآن وقول دعاء الختم بدون وضوء

«احيي قلوبنا يا أخي».. أحد الحضور لم يتمالك نفسه أمام محمود الشحات أنور.. فيديو

طبلاوي كفر الشيخ.. الشيخ ياسين محمود يسيرعلى درب الكبار في دولة التلاوة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

لقطة مفزعة.. صدمة فتاة اكتشفت وجود شبح في منزلها

أفضل لاعب يد في العالم يشيد بإجراءات مصر 2021 الاحترازية

هل تلجأ الحكومة لاختيار نواب بالبرلمان في التعديل الوزاري القادم؟

بعد إلغاء التفاوض مع فريق سانت إتيان.. مصطفى محمد يشعل السوشيال ميديا بـ تغريدة

عبد السلام النابلسي أول من توقع جائحة كورونا.. فكيف تحمي نفسك على هذه الطريقة.. فيديو

سأظل سنجل.. شبيهة زبيدة ثروت تصدم متابعيها على السوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة