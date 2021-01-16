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فن

زي القمر.. رشا مهدي تخطف أنظار متابعيها بـ إطلالتها.. شاهد

السبت 16/يناير/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة رشا مهدي، صورتين لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى  لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:

ماشاء الله - منورة - زى القمر - ربنا يحفظك 

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي  مشاركتها في بطولة مسلسل  "طاقة حب" والذى يعرض على شاشة قناة الحياة.

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.

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