زي القمر.. رشا مهدي تخطف أنظار متابعيها بـ إطلالتها.. شاهد

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" والذى يعرض على شاشة قناة الحياة.





مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.