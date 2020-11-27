رشا مهدى: جمهور الملكي يستحق اللقب الأفريقي

أعربت الفنانة رشا مهدى عن تمنياتها بفوز فريق الزمالك أمام الاهلي في المباراة التي تقام مساء اليوم ببطولة دوري ابطال افريقيا والتي يسعى في الزمالك لحصد البطولة للمرة السادسة فى تاريخه.
وقالت رشا مهدي لصدى البلد إن الملكى يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين فى مصر، ولديهم الرغبة والطموح فى التتويج بالأميرة الأفريقية، مشيرة إلى أن جمهور الزمالك العظيم يستحق ان يفرح.
كانت الفنانة رشا مهدي قد طالبت لاعبي الأهلي والزمالك بعمل إعلان ضد التعصب لتهدئة الجماهير قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين الذي سيان يوم 27 نوفمبر الجاري. وكتبت رشا مهدي عبر حسابها بتويتر: "ياريت لعيبة الأهلي والزمالك يعملوا إعلان ضد التعصب ..ياريت كبار الفرقتين يتفرجوا على الماتش لايف قدام الجمهور ..ياريت الجمهور يوصله ان اللعيبة بتحب بعض وبيتنافسون وقت الماتش بس وان الحماس والتشجيع عمره ما بيكون بالتطاول ..
#ياريت #لا_للتعصب#الرياضة_أخلاق".
يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" والذى يعرض على شاشة قناة الحياة.
مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.
ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السادسة_يا_زمالك دعما لنادي الزمالك للتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "كل الناس بتقول يارب #السادسه_يا_زمالك" و "هاتوها من أجل العشرين " يارب انصرنا " #السادسه_يا_زمالك".
وانتهى مسئولو نادي الزمالك من التجهيزات الخاصة بتنظيم أماكن مخصصة لأعضاء الجمعية العمومية لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة.
وقد حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي إعطاء تعليمات بتجهيز عدة أماكن مزودة بشاشات عملاقة لمشاهدة المباراة نظرا لعدم السماح للجماهير أو توافر دعوات للمباراة وفقا للتعليمات الأمنية والطبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يتم نقل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي، وبي إن سبورتس 1 و 7، وبي إن سبورت 15 الفرنسية.