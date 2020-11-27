رشا مهدى: جمهور الملكي يستحق اللقب الأفريقي

أعربت الفنانة رشا مهدى عن تمنياتها بفوز فريق الزمالك أمام الاهلي في المباراة التي تقام مساء اليوم ببطولة دوري ابطال افريقيا والتي يسعى في الزمالك لحصد البطولة للمرة السادسة فى تاريخه.





وقالت رشا مهدي لصدى البلد إن الملكى يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين فى مصر، ولديهم الرغبة والطموح فى التتويج بالأميرة الأفريقية، مشيرة إلى أن جمهور الزمالك العظيم يستحق ان يفرح.





كانت الفنانة رشا مهدي قد طالبت لاعبي الأهلي والزمالك بعمل إعلان ضد التعصب لتهدئة الجماهير قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين الذي سيان يوم 27 نوفمبر الجاري.

وكتبت رشا مهدي عبر حسابها بتويتر: "‏ياريت لعيبة الأهلي والزمالك يعملوا إعلان ضد التعصب ..ياريت كبار الفرقتين يتفرجوا على الماتش لايف قدام الجمهور ..ياريت الجمهور يوصله ان اللعيبة بتحب بعض وبيتنافسون وقت الماتش بس وان الحماس والتشجيع عمره ما بيكون بالتطاول .. ‎#ياريت ‎#لا_للتعصب‎#الرياضة_أخلاق".

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" والذى يعرض على شاشة قناة الحياة.

من أجل حب الأبيض.. رشا مهدي تتألق في أحدث جلساتها التصويرية

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.



