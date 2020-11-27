ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رشا مهدى: جمهور الملكي يستحق اللقب الأفريقي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:10 م
رشا مهدى
رشا مهدى
Advertisements
محمد نبيـل
أعربت الفنانة رشا مهدى عن تمنياتها بفوز فريق الزمالك أمام الاهلي في المباراة التي تقام مساء اليوم ببطولة دوري ابطال افريقيا والتي يسعى في الزمالك لحصد البطولة للمرة السادسة فى تاريخه.

وقالت رشا مهدي لصدى البلد إن الملكى يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين فى مصر، ولديهم الرغبة والطموح فى التتويج بالأميرة الأفريقية، مشيرة إلى أن جمهور الزمالك العظيم يستحق ان يفرح.

كانت الفنانة رشا مهدي قد طالبت لاعبي الأهلي والزمالك بعمل إعلان ضد التعصب لتهدئة الجماهير قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين الذي سيان يوم 27 نوفمبر الجاري. 

وكتبت رشا مهدي عبر حسابها بتويتر: "‏ياريت لعيبة الأهلي والزمالك يعملوا إعلان ضد التعصب ..ياريت كبار الفرقتين يتفرجوا على الماتش لايف قدام الجمهور ..ياريت الجمهور يوصله ان اللعيبة بتحب بعض وبيتنافسون وقت الماتش بس وان الحماس والتشجيع عمره ما بيكون بالتطاول ..‎#ياريت ‎#لا_للتعصب‎#الرياضة_أخلاق".

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي  مشاركتها في بطولة مسلسل  "طاقة حب" والذى يعرض على شاشة قناة الحياة.


مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السادسة_يا_زمالك دعما لنادي الزمالك للتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "‏كل الناس بتقول يارب ‎#السادسه_يا_زمالك" و "‏هاتوها من أجل العشرين  " يارب انصرنا " ‎#السادسه_يا_زمالك".

وانتهى مسئولو نادي الزمالك من التجهيزات الخاصة بتنظيم أماكن مخصصة لأعضاء الجمعية العمومية لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة.

وقد حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي إعطاء تعليمات بتجهيز عدة أماكن مزودة بشاشات عملاقة لمشاهدة المباراة نظرا لعدم السماح للجماهير أو توافر دعوات للمباراة وفقا للتعليمات الأمنية والطبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم نقل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي، وبي إن سبورتس 1 و 7، وبي إن سبورت 15 الفرنسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاشتاج #زمالك_رجال_لأفريقيا_أبطال يتصدر تويتر

السادسة يا زمالك.. أحمد عيد عبد الملك يدعم الأبيض قبل لقاء الرجاء بأبطال إفريقيا

رشا مهدي تطالب لاعبي الأهلي والزمالك بإعلان مشترك لنبذ التعصب قبل نهائي دوري الأبطال

موجز السوشيال ميديا: مقاطعة المنتجات الفرنسية يتصدر تويتر.. وموسيماني يذكر الزمالك بالخسارة القاسية أمام صن داونز

هاشتاج أهلي الجزيرة هيرجع الأميرة يتصدر تويتر.. ومغردون: اسم النادى يوقع أي فريق

هاشتاج السادسة لروح العشرين يشعل تويتر من قبل جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

إجازات وتخفيض عاملين.. البحيرة تعلن عن قرارات جديدة لمواجهة كورونا

تخلت عن شهرتها خوفا من الله.. قصة الموديل حليمة عدن من لاجئة للعالمية

تعرف على موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس ومدتها| تفاصيل رسمية

إبراهيم نور الدين حكما رابعا لنهائي دوري أبطال إفريقيا

بسبب كورونا.. رفع 1244 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال المخالفة بالجيزة

قبل ساعات من القمة.. إصابة رضوان جيد حكم الفار فى مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

Advertisements

انهيار أسعار الذهب.. المعدن النفيس يتجه لثالث خسارة أسبوعية

تعرف على موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس ومدتها| تفاصيل رسمية

3 قرارات عاجلة من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

قبل ساعات من القمة.. إصابة رضوان جيد حكم الفار فى مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. 4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والزمالك

إصابة حكم مباراة الأهلي والزمالك تضع الكاف في ورطة.. وتعيين نور الدين يثير الجدل

هجوم إرهابي.. امرأة تهاجم حاخاما بسكين في فيينا وتدعو لذبح اليهود

الحكومة: استمرار الموظف في الجهة المنتدب إليها بعد 4 سنوات لحين نقله

نهائي دوري الأبطال.. تفاصيل جديدة فى إصابة حكم مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

تشكيل الأهلى.. كيف يخطط موسيماني لإسقاط الزمالك في نهائي إفريقيا

اعتبارات أمنية.. الإمارات توقف إصدار التأشيرات لمواطني هذه الدول

مش لازم bein sport .. أسهل طريقة لتحويل الدش إلى إريال لمشاهدة نهائى إفريقيا مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة عسكرية.. كيف ودع السودانيون حكيم الأمة «الصادق المهدي»؟

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد