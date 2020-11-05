AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من أجل حب الأبيض.. رشا مهدي تتألق في أحدث جلساتها التصويرية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:49 م
رشا مهدي
رشا مهدي
Advertisements
مصطفى كرم
نشرت الفنانة رشا مهدي مجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من احدث جلساتها التصويرية.

وظهرت رشا مهدي  بالصورة مرتدية فستان أبيض وخطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وعلقت رشا المهدي على الصورة قائلة: من أجل حل الأبيض. 


يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي  مشاركتها في بطولة مسلسل  "طاقة حب" والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى".

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبير صبري تتألق في أحدث ظهور

رشا مهدي تستعرض جمالها.. والجمهور : مابتكبريش

رشا مهدي تتألق في أحدث جلسة تصوير

رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور لها وتوجه رسالة لـ متابعيها

يسرى اللوزي تنعى مدير التصوير سمير بهزان

إنجي علاء تتألق في أحدث ظهور.. وتوجه رسالة لـ متابعيها

ترشيحاتنا

نال إعجاب الخطيب.. نجم صن داونز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

موسيماني يوافق على إعارة ثلاثي الأهلي

استبعاد صفقة الأهلي.. نجم الزمالك يزين قائمة المغرب لمواجهة أفريقيا الوسطى

رغم التقدم فيها.. حملة ترامب تعلن تحقيق انتصار قانوني ضد بنسلفانيا

أمير مرتضى منصور: أنا زي الخطيب ولا أقارن بسيد عبد الحفيظ

جورجيا عن تقدم ترامب بالولاية: هناك 50 ألف بطاقة اقتراع لم تفرز بعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفر زيارة المعرض.. خطوات حجز وشراء سيارات تويوتا أونلاين

بفستان قصير.. ريهام عبد الغفور تثير الجدل بإطلالتها

اعتداء عشوائي.. موظفة في مطعم وجبات سريعة تتعرض لإطلاق نار أثناء عملها.. تفاصيل