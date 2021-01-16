شاهد.. أول صورة لأحمد حلمي يجسد شخصية نجيب محفوظ: حاولت أقرب الشبه

ينتظر محبو الأديب الراحل نجيب محفوظ، العمل المرتقب عن سيرته الذاتية التي سيقدمها الفنان أحد حلمي، وفقا لما أوضحه الإعلامي خيري رمضان عن استعداد الفنان أحمد حلمي لتجسيد شخصية الأديب العالمي الراحل.





وفي هذا الصدد،حاول الجمهور تخيل شكل الفنان أحمد حلمي الذي سيتم تغييره ليصبح شبيها بالاديب الراحل، ومنهم مصمم الجرافيك المصري الشاب محمد جابر الذي أصدر أول بوستر غير رسمي، لهذا العمل متخيلا فيه شكل أحمد حلمي حال تقديمه لحياة نجيب محفوظ.





تواصل «صدى البلد» مع مصمم الجرافيك المصري المقيم في الإمارات، لمعرفة تفاصيل تنفيذ الصورة والهدف منها، ويقول أنه قدم التصميم لمحاولة تقريب شكل أحمد حلمي للجمهور الذي يحاول تخيل ملامحه في العمل المرتقب.





وتابع أن التصميم جاء بعد قراءته للعديد من الأخبار عن السيرة الاتية المرتقبة للأديب الراحل نجيب محفوظ، وكان يعمل بالفعل على تصميمات لمدة 4 أشهر متعلقة بالشبه بين الفنانين ووبعض من رؤساء الدول، ولكن لم يتم الانتهاء منه بعد، ويقول: "زي الفنان الراحل أحمد زكي ما قدم شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنور السادات".





وحاول جابر التوصل إلى الأقرب شكلا لبعض رؤساء الدول، وبعد قراءة تجسيد شخصية نجيب محفوظ، بدأ في العمل عليها من ناحية الشبه والشكل فقط، وبعد البحث عن صور لهما بدء في تنفيذ التصميم، واستغرقت فترة البحث ساعتين أما التنفيذ فلم يتجاوز مدته ساعة، ويقول: "حاولت أقدم أقرب صورة أو شكل لأحمد حلمي لو هيقدم شخصية نجيب محفوظ".





ويأتي الحديث عن تقديم سيرة الاديب العالمي الراحل بعد 14 عاما من وفاته حيث توفي في عام 2006، عن عمر ناهز 95 عاما، تاركا إرثا أدبيا ضخما، بدأ منذ بزوغ موهبته في الكتابة عام 1930 حتى لحظاته الأخيرة.