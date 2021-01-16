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فن

محمد فؤاد يحصد نصف مليون مشاهدة بـ أغنية ليه

السبت 16/يناير/2021 - 12:07 م
محمد فؤاد - ليه
محمد فؤاد - ليه
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محمد نحلة
حققت أغنية «ليه» للفنان محمد فؤاد نصف مليون مشاهدة في اليوم الأول لها، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أمس الأول الخميس 14 يناير. 

أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد، من كلمات: أسامة محرز، وألحان: محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام.

وتقول كلمات الأغنية:
ليه؟
يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه
ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه  فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة
زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه  مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟
و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته وأبكي عليه

كان الفنان محمد فؤاد، طرح قبل أيام أغنية «الحفلة» وهي من كلمات: دبل زوكش، وألحان: علاء فيفتى.
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