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اقتصاد

وزيرة التخطيط تعتمد 78.7 مليون جنيه لتطهير بحيرة مريوط بالإسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 12:21 م
صدى البلد
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آية الجارحي
وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية ضمن خطة العام المالي الحالي 2020/2021.

 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تكلفة مشروع تطهير بحيرة مريوط بلغت حوالي 236.250 مليون جنيه مقسمة على ثلاث دفعات، حيث تمت الموافقة على الدفعتين الأولى والثانية خلال العام 2020.

 

وقالت إن مشروع تطهير بحيرة مريوط جنوب الإسكندرية هو أحد المشروعات التنموية المتكاملة التى شهدتها المحافظة، حيث استهدف تنمية منطقة غرب الإسكندرية بالكامل وليس فقط تطهير المجرى المائى للبحيرة وزيادة حجم الثروة السمكية بها.



وأضافت أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد ضرورة عودة تلك البحيرات لسابق عهدها، وذلك ضمن استراتيجية الدولة فى تنمية البحيرات الشمالية والتى تشهد فيها بحيرة مريوط أعمال تطويرية لتعميق ورفع منســــوب المياه بالبحيرة منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن حجم المياه في البحيرة وصل إلى 5 ملايين متر مكعب بعد المشروع، وتم تنفيذ عمليات الصرف الصحي بالبحيرة، وكذلك وقف التعديات عليها.

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