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رياضة

الهلال يفتح النار على اتحاد الكرة السعودي بسبب التحكيم

السبت 16/يناير/2021 - 12:57 م
جانب من مباراة أهلي
جانب من مباراة أهلي جدة ضد الهلال
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إسراء أشرف
فتح نادي الهلال، النار على الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية، والتي تسببت في ضياع الكثير من النقاط منه هذا الموسم.


ونقلًا عن صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي الهلال، طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم، باتخاذ خطوات عاجلة لحفظ حقوق الأندية، وللحد من اللغط المتزايد حيال القرارات التحكيمية، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك طبقًا لبيان أصدره النادي العاصمي.


وأبدت إدارة الهلال استغرابها الشديد من القرارات التحكيمية، والتي وصفتها بالمجحفة في حق فريق الكرة الأول بالنادي خلال مبارياته في دوري المحترفين، وضربت مثالًا لذلك بمواجهة الأهلي، حيث يرى النادي في بيانه أن هذه القرارات أثرت على رصيده النقطي.


وأشار البيان الهلالي إلى أن النادي سعى لعدم فقدانه النقاط بسبب الأخطاء التحكيمية، من خلال اتخاذ عديد الإجراءات التي تضمنت خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة أخيرًا، منذ تزايد القرارات الخاطئة خلال الجولات الماضية.


وطرح النادي العاصمي تساؤلا في نهاية بيانه: "هل يُنتظر من الهلال بيانًا إعلاميًا ينتقد فيه أداء التحكيم ليتم إنصافه أسوة بما حدث مع أندية أخرى؟".


وكان الهلال تعادل سلبيًا مع مضيفه الأهلي، في ختام مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شهدت نهاية المباراة دخول الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، في نقاش حاد مع الحكم، الذي اضطر لإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.
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