تغيير النية والقهقهة.. 11 حالة تبطل عندها الصلاة.. علي جمعة يوضحها

واصل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، شرح فقه العبادات، مبتدئا بفقه الطهارة والوضوء مرورًا بأحكام التيمم، وصولا إلى الصلاة، موضحا تعريفها في اللغة وأحكامها وحكم تاركها، وشرائط وجوبها، وسننها وهيئاتها، ومبطلاتها.









وفي هذه الحلقة من فقه الصلاة، أوضح جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مبطلات الصلاة، وهي:





1- الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة أو لا.

2- العمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات عمدا كان ذلك أو سهوا. أما العمل القليل فلا يبطل.

3- الحدث: الأصغر والأكبر.

4- حدوث النجاسة: التي لا يعفى عنها ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته.

5- انكشاف العورة: عمدا فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل.

6- تغيير النية: كأن ينوي الخروج من الصلاة.

7- استدبار القبلة: كأن يجعلها خلف ظهره.

8 ـ 9 الأكل والشرب: كثيرا كان المأكول والمشروب أو قليلا إلا أن يكون الشخص في هذه الصورة جاهلا بتحريم ذلك.

10- القهقهة: ومنهم من يعبر عنها بالضحك.

11- الردة: وهي قطع الإسلام بقول أو فعل.









العجز عن الصلاة

أما عن العجز عن الصلاة، قال جمعة إن من تيسير الله على عباده أن أتاح لهم عبادته على أي حال، خاصة في الصلاة المفروضة وذكره سبحانه وتعالى، فمن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهر ورجلاه للقبلة فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه، ونوى بقلبه.









ويجب عليه استقبال القبلة بوجهه بوضع شيء تحت رأسه ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه، فإن عجز عن الإيماء بها أجرى أركان الصلاة على قلبه ولا يتركها ما دام عقله ثابتا، ومن صلى قاعدا لعجزه لا قضاء عليه ولا ينقص أجره.









مبطلات الصلاة.. هذا الأمر يفسد صلاتك دون أن تعلم

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، إن من مبطلات الصلاة الأكل والشرب عمدا، مضيفا أن بعض الناس يكون في فمها طعام فابتلعه، وبذلك يخل في صحة الصلاة، موضحا أن الطعام قدر الحمصة لا يبطل لأنه لايعد أكل لكن لو زاد وكبر عن ذلك فكأنه أكل ويخل بصحة صلاته.









وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أن مبطلات الصلاة الكلام، والحركة بالبدن جميعا، أو ترك شرط أو ركن في الصلاة سواء عدم اتجاه القبلة أو عدم الوضوء أو عدم ستر العورة.





هل عدم التلفظ بتكبيرة الإحرام يبطل الصلاة

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن "هناك فرقا بين رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، وبين تكبيرة الإحرام نفسها، فلو لم يقل المصلي الله أكبر ووقف أمام القبلة ودخل في الصلاة، فصلاته باطلة".





وأضاف جمعة، فى أحد الدروس الدينية، أن "الإباضية" لا يرفعون أيديهم فى تكبيرة الإحرام ولكن يقولون الله أكبر، فلابد من التلفظ بالتكبير لأنه ركن من أركان الصلاة، أما رفع اليدين فهى من هيئات الصلاة ولا تبطلها.





من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام عند الصلاة له ثواب عظيم عند الله تعالى، مستشهدًا بحديث سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يومًا كتبت له براءتان؛ براءة من النفاق وبراءة من النار».





وأوضح «عثمان»، في فتوى له، أن السلف الصالح كانوا شديدي الحرص على حضور تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة.











مبطلات للصلاة يغفل عنها الكثير

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إن النفخ أثناء الصلاة يبطلها، لأن النفخ كالكلام يبطل الصلاة فليحرص كل مصلٍ على عدم النفخ أثناء الصلاة أو التأفف من الوقوف في الصلاة، فهي من مبطلات الصلاة.





وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد"، خلال إجابته عن سؤال "هل العطاس يبطل الصلاة؟"، أن العطس لا يبطل الصلاة، لافتا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العطس من الرحمان والتثاؤب من الشيطان".