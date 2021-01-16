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أخبار العالم

ملك البحرين يبعث برقية عزاء إلى أمير الكويت

السبت 16/يناير/2021 - 01:47 م
ملك البحرين
ملك البحرين
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محمود نوفل
بعث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، حيث أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح. 

كما توجه العاهل البحريني في رسالته ‘لى المولي عز وجل  بأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل صباح الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كان الديوان الأميري الكويتي أعلن في وقت سابق وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح والتي وافتها المنية عن عمر ناهز 49 عاما. 

وذكر الديوان الأميري في بيان صادر عنه نقلته صحيفة الوطن الكويتية أن جثمان الشيخة فضاء وري  الثرى بعد صلاة عصر أمس الجمعة.

وأشار الديوان الأميري الى أن هواتف التعازي (رسائل نصية) هي: الرجال: 98013652 النساء: 98013654.


وختم الديوان الأميري الكويتي نعيه قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.
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