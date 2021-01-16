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مدرب الأهلي لليد يكشف عن نقاط الضعف والقوة في منتخبي مقدونيا والسويد قبل مواجهة مصر

السبت 16/يناير/2021 - 01:53 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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فرح علاء الخولي
قال الكابتن طارق محروس، مدرب النادي الأهلي لكرة اليد، إن اليوم يلعب منتخب مصر امام مقدونيا، وهي مباراة مهمة جدا، لانها تساعد على اكتساب واثقال النواحي الفنية والبدنية لدى اللاعبين، لافتا الي ان الفريق لم يحتك كثيرا خلال هذا العام، ولذلك بالنسبة للفريق الاحتكاك يؤهله للتنافس على كأس العالم. 

وتابع الكابتن طارق محروس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أنه يتمنى الفوز للمنتخب وان يحقق الفريق لعب واداء جيد، وخاصة ان فريق مقدونيا فريق متوسط المستوى بالنسبة لتصنيفات الفرق، وكان فريق مقدونيا واحد من الفرق التي انضمت الي البطولة بعد اعتذار التشيك عن البطولة.

وتابع: " مقدونيا مكنتش مجهزة للبطولة وبان عليهم ده في ماتش السويد، وكل اللي لعبوه ربع ساعة، لانهم بعد كده حصلهم انهيار وانتهت المباراة لصالح السويد بفارق 12 جول". 

واوضح ان المنتخب المصري يجب ان يظهر قدراته اليوم لاثقال ثقته في نفسه وللمجهور ايضا، مشيرا الي انه من المفترض ان يكون لقاء المنتخب المصري بالمنتخب السويدي، مهم للغاية لان السويد واحد من الفرق الهامة في كرة اليد عالميا، ولكن ينقصه 6 لاعيبين غياباتهم مؤثرة مما تساعد المنتخب المصري كثيرا في الفوز.

واضاف ان الفريق المصري به خبرات كبيرة، وبه 6 لاعيبين فازوا في بطولة العالم والبرونزية في اخر بطولة، وذكر ان اكثر الفرق المتآهبة وعالية فنيا وتكتيكيا في كرة اليد في البطولة الحالية فريق سلوفينيا، وفرنسا فلديها احسن لاعيبين كرة يد في العالم ينقصهم حارس مرمى محترف، لان حارس المرمى حاليا يضمن 50% من اداء اي فريق. 
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