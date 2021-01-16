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أخبار العالم

لبنان.. ارتفاع سعر الصرف الدولار في السوق السوداء من جديد

السبت 16/يناير/2021 - 01:59 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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أمينة الدسوقي
واصل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء ارتفاعه في فترة الإغلاق التام بلبنان، إذ سجّل سعر الدولار صباح اليوم 8900 ليرة لبنانية.

من جانبها أعلنت نقابة الصرافين سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم السبت 16/1/2021 حصرًا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدًا أدنى والبيع بسعر 3900 حدًا أقصى، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة النهار اللبنانية.

كانت السلطات اللبنانية قررت العودة إلى الإغلاق العام مجددا، ابتداء من الخميس الماضي، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن اللجنة الوزارية المعنية بملف كورونا، أعلنت الإغلاق التام على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الـ5 صباحًا.
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