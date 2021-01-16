الإمارات تقدم مليونا و797 ألف جرعة من لقاح كورونا

‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارتية عن تقديم 131,939 جرعة من لقاح كوفيد 19 خلال الساعات الـ 24 الماضية وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الإتحاد.





ووفقا لوزارة الصحة الإمارتية يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,797,926 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 18.18 جرعة لكل 100 شخص.





‎يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19.





وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت عن إجراء 151,096 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3,432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 249,808 حالات.





كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 740 حالة.





‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,118 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 222,106 حالات.







