الدقهلية: 3 مليارات جنيه لتطوير 26 قرية بمركز شربين

اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تم اعتماد مايقرب من 3 مليارات جنيه لتطوير 26 قرية بمركز شربين تم اختارهم ضمن المبادرة وفق دراسات توضح القرى الاكثر احتياجا ومن حيث عدد السكان بها .

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالبدء فى تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية فى اطار مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف 1000 قرية على مستوى 50 مركزا اداريا على مستوى محافظات الجمهورية

واضح المحافظ ان القرى التى تم اختيارها تشمل قرى، ابو جلال والاحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر ابو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الاطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انشاق .

واضاف محافظ الدقهلية بانه سيتم تنفيذ وتطوير مشروعات بالقرى المشار اليها فى قطاعات المرافق لتشمل مشروعات الصرف الصحى ومياة الشرب والتليفونات والكهرباء اضافة الى الرصف للطرق الداخلية والطرق الرابطة فضلا عن الغاز الطبيعى هذا بالاضافة مشروعات اجتماعية فى مجال التعليم والصحة والاسعاف والشباب والرياضة وايضا الطب البيطرى .

واشار الى ان اجمالى المستفيدين من تلك المشروعات بالقرى المذكورة 500 الف نسمة، مضيفا انه تم الانتهاء من جميع الاجراءات الفنية والادارية والمقايسات الخاصة بمشروعات المبادرة و قال بان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى الجهة القائمة على التنفيذ وان الانتهاء من التطوير لقرى المبادرة وتنفيذ التطوير للمشروعات المشار اليها بهذه القرى فى خلال العام الجارى 2021.

واكد محافظ الدقهلية على انه يتابع شخصيا اولا باول كافة مراحل العمل وجميع التفاصيل المتعلقة بجهود الاجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق منذ الاعلان عن تنفيذ المبادرة فى نطاق محافظة الدقهلية وذلك للتعامل الفورى وازالة اية معوقات طارئة لبدء العمل فورا.

وقد ثمن محافظ الدقهلية الجهود الكبيرة والمستمرة للسيد رئيس الجمهورية والحكومة المصرية وجميع المسئولين بالدولة من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق فى جميع المحافظات المصرية، كما ثمن جهود الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على ما تقوم به من انجازات فى كافة المجالات التنموية وتنفيذ المشروعات الخدمية فى الدولة المصرية بالكفاءة والجودة والالتزام العالى المستوى كما يعهدة المصريين دائما.