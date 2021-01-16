نجم فريق واما يستعد لحفل زفافه الليلة

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، من خلال حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، استعداد صديقتها المنتجة سارة حسني، للزواج اليوم من المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي.











وحرصت هنا الزاهد على تهنئة صديقتها سارة حسني بحفل زفافها على نادر حمدي، المرتقب ليلة اليوم السبت 16 يناير في أحد فنادق القاهرة.



