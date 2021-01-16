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محافظات

على مساحة 12 فداناً.. محافظ المنوفية يتابع تنفيذ الخلية الرابعة بالمدفن الصحي

السبت 16/يناير/2021 - 04:05 م
محافظة الفيوم
محافظة الفيوم
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مروة فاضل
قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بزيارة  تفقدية للمدفن الصحى بكفر دواد بمدينة السادات للاطمئنان علي انتظام سير العمل بالمدفن، والتأكد من اتباع كافة الاشتراطات البيئية والصحية الآمنة في عملية دفن المخلفات ، رافقه نائبه محمد موسي ، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات ، ومدير إدارة البيئة بالديوان العام وعدد من أعضاء مجلس النواب .

وتابع المحافظ ، مراحل إنشاء الخلية الجديدة بالمدفن الصحي بكفر داود بنسبة تنفيذ 60 % وبتكلفة 35 مليون جنيه  ، واستمع لشرح تفصيلي عن مراحل الدفن الصحي وتهيئة الخلية الجديدة لاستقبال تراكمات القمامة ، والتي جارى إنشاؤها على مساحة 12 فدانا  بأحدث معدلات التكنولوجية والمواصفات الفنية والبيئية .

واضاف : وذلك لاستيعاب كافة تراكمات القمامة من المقالب والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لمدة 5 سنوات وسيتم استلام الخلية من الهيئة العربية للتصنيع خلال شهر لبدء الدفن بها .

و أكد مدير إدارة البيئة علي أن الخلية الجديدة تعد بمثابة الخلية الرابعة بالمدفن وذلك بعد غلق عدد 2 خلية علي مساحة 17 فدانا بالإضافة إلى أنه جار حاليًا دفن تراكمات القمامة الواردة من الوحدات المحلية وكذا تراكمات مقلبي مركز قويسنا وتلا بالخلية الثالثة على مساحة 9 أفدنة ، مشيرًا إلي أنه تم نقل 80 ألف طن تراكمات قمامة بمقلب قويسنا خلال الأيام القليلة الماضية وسيتم غدًا الإنتهاء من مقلب مركز قويسنا بالكامل ، كما تم رفع 110 آلاف طن قمامة من مقلب مركز تلا وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع الحالي .

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية عمارات إسكان الصوامع بمركز السادات " إنشاء جديد " والتي تتكون من 74 عمارة عبارة عن 1776 وحدة سكنية بتكلفة 250 مليون جنيه ، حيث أكد مدير مديرية الاسكان بأنه تم نهو الاعمال الانشائية لكافة الوحدات بتمويل من وزارة الاسكان وتحت إشراف المحافظة وتم الاستلام النهائي من المقاولين .

ووجه المحافظ، مدير مديرية الاسكان بضرورة إعداد مذكرة بكافة احتياجات المنطقة من مرافق حيوية وضرورية ومنشآت خدمية لبحث إمكانية إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام القادم .
على مساحة 12 فداناً.. محافظ المنوفية يتابع تنفيذ الخلية الرابعة بالمدفن الصحي
على مساحة 12 فداناً.. محافظ المنوفية يتابع تنفيذ الخلية الرابعة بالمدفن الصحي
على مساحة 12 فداناً.. محافظ المنوفية يتابع تنفيذ الخلية الرابعة بالمدفن الصحي
على مساحة 12 فداناً.. محافظ المنوفية يتابع تنفيذ الخلية الرابعة بالمدفن الصحي
على مساحة 12 فداناً.. محافظ المنوفية يتابع تنفيذ الخلية الرابعة بالمدفن الصحي
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