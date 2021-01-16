على مساحة 12 فداناً.. محافظ المنوفية يتابع تنفيذ الخلية الرابعة بالمدفن الصحي

قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بزيارة تفقدية للمدفن الصحى بكفر دواد بمدينة السادات للاطمئنان علي انتظام سير العمل بالمدفن، والتأكد من اتباع كافة الاشتراطات البيئية والصحية الآمنة في عملية دفن المخلفات ، رافقه نائبه محمد موسي ، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات ، ومدير إدارة البيئة بالديوان العام وعدد من أعضاء مجلس النواب .





وتابع المحافظ ، مراحل إنشاء الخلية الجديدة بالمدفن الصحي بكفر داود بنسبة تنفيذ 60 % وبتكلفة 35 مليون جنيه ، واستمع لشرح تفصيلي عن مراحل الدفن الصحي وتهيئة الخلية الجديدة لاستقبال تراكمات القمامة ، والتي جارى إنشاؤها على مساحة 12 فدانا بأحدث معدلات التكنولوجية والمواصفات الفنية والبيئية .





واضاف : وذلك لاستيعاب كافة تراكمات القمامة من المقالب والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لمدة 5 سنوات وسيتم استلام الخلية من الهيئة العربية للتصنيع خلال شهر لبدء الدفن بها .





و أكد مدير إدارة البيئة علي أن الخلية الجديدة تعد بمثابة الخلية الرابعة بالمدفن وذلك بعد غلق عدد 2 خلية علي مساحة 17 فدانا بالإضافة إلى أنه جار حاليًا دفن تراكمات القمامة الواردة من الوحدات المحلية وكذا تراكمات مقلبي مركز قويسنا وتلا بالخلية الثالثة على مساحة 9 أفدنة ، مشيرًا إلي أنه تم نقل 80 ألف طن تراكمات قمامة بمقلب قويسنا خلال الأيام القليلة الماضية وسيتم غدًا الإنتهاء من مقلب مركز قويسنا بالكامل ، كما تم رفع 110 آلاف طن قمامة من مقلب مركز تلا وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع الحالي .





كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية عمارات إسكان الصوامع بمركز السادات " إنشاء جديد " والتي تتكون من 74 عمارة عبارة عن 1776 وحدة سكنية بتكلفة 250 مليون جنيه ، حيث أكد مدير مديرية الاسكان بأنه تم نهو الاعمال الانشائية لكافة الوحدات بتمويل من وزارة الاسكان وتحت إشراف المحافظة وتم الاستلام النهائي من المقاولين .



