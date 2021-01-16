محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة إشغالات مزلقان فيكتوريا.. صور

شن حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، حملة لرفع كافة إشغالات الطريق على المزلقان وايداعها بوحدة التحفظ في شرطة المرافق، هذا بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمنطقة القصعي، وشارع ابن منقذ وشارع سيبويه وشارع الطهري وشارع ابن قرطبي، وكذلك المرور على شارع الجلاء وتوسعته للمرور والمواطنين.





كما نفذت إدارة إشغال الطريق بالحي حملة صباحية لإزالة المخالفات والتعديات على شارع حجر النواتية وشارع عثمان محرم وشارع العشرين وشارع محطة السوق.



