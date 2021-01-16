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محافظات

محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة إشغالات مزلقان فيكتوريا.. صور

السبت 16/يناير/2021 - 06:00 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة كافة إشغالات الطريق
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أحمد بسيوني
شن حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، حملة لرفع كافة إشغالات الطريق على المزلقان وايداعها بوحدة التحفظ في شرطة المرافق، هذا بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمنطقة القصعي، وشارع ابن منقذ وشارع سيبويه وشارع الطهري وشارع ابن قرطبي، وكذلك المرور على شارع الجلاء وتوسعته للمرور والمواطنين.

كما نفذت إدارة إشغال الطريق بالحي حملة صباحية لإزالة المخالفات والتعديات على شارع حجر النواتية وشارع عثمان محرم وشارع العشرين وشارع محطة السوق.

يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع رؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوي المواطنين، و تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها،و إختصار الإجراءات البيروقراطية الكثيرة. 

واستمرارا للاستجابة لشكاوى المواطنين التي تختص بتحسين حالة الإنارة العامة بشوارع الحي، قامت إدارة الكهرباء بالحي اليوم بإصلاح الشبكة الهوائية بمتفرعات شارع مصطفي شعبان (شوارع رقم 1 و 2 و 3 و 4) من شارع أحمد أبو سليمان وإنارة جميع الكشافات الخاصة بالشوارع المذكورة، كما تمت إزالة الخطر  من 2 عامود إنارة بشارع المعسكر الروماني رشدي.

كما تم رفع كابل ساقط بشارع نوتردان دسيون وعزله تماما، وصيانة 4 كشافات إنارة بشارع الشيماء من تعاونيات سموحه عمارة 56، و4 كشافات إنارة أخرى بشارع المشير سيدي جابر، و4 كشافات إنارة أمام البنك الأهلي و أمام محطة ترام سيدي جابر، كما تم مد شبكة هوائية بطول 25 متر في 225 شارع محمد ابن شرين متفرع من شارع الجواهر.
محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة إشغالات مزلقان فيكتوريا.. صور
محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة إشغالات مزلقان فيكتوريا.. صور
محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة إشغالات مزلقان فيكتوريا.. صور
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