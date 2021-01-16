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محافظات

لمجابهة كورونا.. إغلاق محلين وتغريم 8 أفراد لعدم ارتداء الكمامة وضبط 20 حالة إشغال بشرق الإسكندرية

السبت 16/يناير/2021 - 11:20 ص
غلق المحال المخالفة
غلق المحال المخالفة
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أحمد بسيوني
أغلق حي شرق الإسكندرية، برئاسة الأستاذ محارب هيلع، (٢) محال تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في موجته الثانية، وذلك في شارعي وينجت ولافيزون.

وغرمت الحملة فوريًا مبلغ (٥٠) جنيه لعدد (٨) أفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، وتطبيقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.
كما تم إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمنطقة القصعي؛ شارع ابن منقذ وشارع سيبويه وشارع الطهري وشارع ابن قرطبي، وكذلك المرور على شارع الجلاء وتوسعته للمرور والمواطنين.

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وفي استجابة لشكاوى المواطنين، تم إزالة الحواجز التي تتعدى على حرم الطريق في شارع سيبويه وشارع ابن منقذ وشارع بهاء الدين الغتوري وشارع أبي هاشم وشارع الأمير عبد الحليم وشارع الطاهري وشارع القاضي النعمان وابن القرطبي.

كما، نفذت إدارة إشغال الطريق حملة صباحية ضبطت فيها (٢٠) حالة إشغال مختلفة، وتم إيداع المضبوطات بوحدة التحفظ في شرطة المرافق.
واستهدفت الحملة شارع مصطفى كامل باكوس وشارع لافيزون ووينجت وشارع العشرين الظاهرية قبلي وشارع الترعة المردومة وابو سليمان.

وشدد هيلع خلال الحملة  على أصحاب المحال، والمطاعم،  والكافيهات، والمقاهي بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة بمداخل المنشآت؛ وتحقيق التباعد، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صناديق القمامة والتخلص الأمن من المخلفات.

كما تم التنبيه علي المواطنين المترددين علي  تلك المنشآت بالالتزام بالإجراءات الوقائية ،حفاظا على سلامتهم.

يأتي هذا تفعيلًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشان الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذًا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع  اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وتعليمات محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف.

لمجابهة كورونا.. إغلاق محلين وتغريم 8 أفراد لعدم ارتداء الكمامة وضبط 20 حالة إشغال بشرق الإسكندرية
لمجابهة كورونا.. إغلاق محلين وتغريم 8 أفراد لعدم ارتداء الكمامة وضبط 20 حالة إشغال بشرق الإسكندرية
لمجابهة كورونا.. إغلاق محلين وتغريم 8 أفراد لعدم ارتداء الكمامة وضبط 20 حالة إشغال بشرق الإسكندرية
لمجابهة كورونا.. إغلاق محلين وتغريم 8 أفراد لعدم ارتداء الكمامة وضبط 20 حالة إشغال بشرق الإسكندرية
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