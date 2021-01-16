هل يشارك الزمالك فى مونديال الأندية؟ محمد فضل الله يجيب

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي، حقيقة مشاركة نادي الزمالك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المزمع إقامتها مطلع شهر فبراير المقبل فى قطر.
وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": مونديال العالم للأندية بطولة تسويقية ودعائية من الممكن أن يقوم مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بإشراك أى ناد آخر بدلا من فريق أوكلاند سيتى النيوزيلندى الذي انسحب وذلك فى حالة عدم الاستطاعة خوض منافسات كأس العالم للأندية بستة فرق.
وتابع: لو وصلت الأندية المشاركة فى مونديال الاندية إلى أربعة فرق فقط لن يكون هناك أية مشكلة ومن الممكن للفيفا اختيار أي ناد آخر بديل للفريق المنسحب من البطولة لأسباب جائحة فيروس كورونا.
وعن إمكانية إختيار الزمالك بديلا لفريق أوكلاند سيتي قال الدكتور محمد فضل الله : فريق الزمالك لن تكون هناك له أى فرصة لأن غريمه التقليدي النادي الاهلى موجود فى مونديال الأندية ومن الممكن استبدال أوكلاند سيتي بفريق من القارة التابع إليه.