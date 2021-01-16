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رياضة

الإسماعيلي يعسكر الليلة استعداداً لذئاب الجبل في الدوري

السبت 16/يناير/2021 - 06:35 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أبوطالب العيسوي. دخول الفريق معسكرا مغلقا الليلة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدوري المحلي.


وخاض الفريق مرانه الأساسي على ملعب ستاد الإسماعيلية، في غياب عبدالرحمن مجدي للإصابة، بينما تواجد الجميع.

ويقترب عبدالرحمن مجدي من الغياب أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة رغم إنهائه  برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة تمزق فى العضلة الأمامية، وقد يسعى الجهاز الفني للفريق بوجوده ضمن صفوف الفريق لكونه لاعباً مؤثراً في صفوف الفريق الإسماعيلاوي.
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