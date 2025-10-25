تفاصيل انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

شهدت محافظة الإسماعيلية انطلاق فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، الذي يعد أحد أقدم المهرجانات الفنية في مصر.

ويحتفي المهرجان هذا العام بمرور ربع قرن على تأسيسه، حيث تأتي هذه النسخة في أجواء احتفالية مميزة تجمع بين الفن والتراث والثقافة من مختلف دول العالم.

وأكد أشرف سليمان، مدير عام السياحة بالإسماعيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المهرجان هذا العام يحمل طابعا خاصا، إذ يمثل اليوبيل الفضي للحدث الذي بات علامة مميزة على خريطة المهرجانات الدولية، موضحًا أن فعالياته تستقبل فرقًا من 12 دولة أجنبية من إفريقيا وأوروبا، إلى جانب 12 فرقة مصرية تمثل مختلف الأقاليم.

وأشار إلى أن النسخة الحالية من المهرجان أقيمت بالتعاون والتنسيق بين محافظة الإسماعيلية ووزارة الثقافة، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب المحافظ لإنجاح الحدث وإبراز بما يليق بتاريخ المهرجان ومكانته.

وأضاف أن المهرجان يقدم “وجبة فنية دسمة” من العروض الفلكلورية التي تعكس أصالة الشعوب وتنوع ثقافاتها، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية تمتلك أجندة ثرية بالمهرجانات والفعاليات الفنية، ويظل مهرجان الفنون الشعبية من أبرزها وأهمها على الإطلاق، لما يمثله من منصة حقيقية للتواصل الإنساني والحضاري بين مختلف الدول.