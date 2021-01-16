أحمد موسى عن تصفية "الحديد والصلب": لو أجلت القرار مكنش هيحصل حاجة

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصفية مصنع الحديد والصلب، بعد أن تجاوزت خسائره رأس المال.





وقال أحمد موسى: "لو أجلت القرار ده لمدة شهر أو اثنين مكنش هيحصل حاجة وكان من الضروري التمهيد قبل اتخاذ قرار التصفية وشرح الأمر في اجتماعات مع كل الأطراف المعنية بالأمر".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصنع الحديد والصلب يوفر أنابيب الأكسجين للمستشفيات خلال أزمة كورونا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "نرغب في أن يحقق مصنع الحديد والصلب في حلوان مكاسب كثيرة وليس خسائر ".



