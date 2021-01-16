ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى عن تصفية "الحديد والصلب": لو أجلت القرار مكنش هيحصل حاجة

السبت 16/يناير/2021 - 07:39 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على تصفية مصنع الحديد والصلب، بعد أن تجاوزت خسائره رأس المال.

وقال أحمد موسى: "لو أجلت القرار ده لمدة شهر أو اثنين مكنش هيحصل حاجة وكان من الضروري التمهيد قبل اتخاذ قرار التصفية وشرح الأمر في اجتماعات مع كل الأطراف المعنية بالأمر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصنع الحديد والصلب يوفر أنابيب الأكسجين للمستشفيات خلال أزمة كورونا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "نرغب في أن يحقق مصنع الحديد والصلب في حلوان مكاسب كثيرة وليس خسائر ".

وتساءل الإعلامي أحمد موسى: "هل ضخ أموال في مصنع الحديد والصلب في حلوان يوقف نزيف الخسائر ؟"، مضيفا: "لن يضار اي عامل بعد تصفية مصنع الحديد والصلب وفق التوجيهات الرئاسية".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد أن وصل سعر الأنبوبة 4000 جنيه.. أحمد موسى يطالب بمعاقبة من يغالي في أسعار الأكسجين

تصفية "الحديد والصلب" وفصل المناجم في شركة مستقلة

وزير قطاع الأعمال: بذلت جهودا مستميتة لإنقاذ شركة الحديد والصلب ..فيديو

مصطفى بكري يطالب الرئيس السيسي بالتدخل لحل أزمة شركة الحديد والصلب.. فيديو

إبراهيم عيسى: مجمع الحديد والصلب جزء من وجدان المصريين

رئيس اتحاد العمال: شركة الحديد والصلب توفر أنابيب الأكسجين للدولة.. ومستحقات الغاز والكهرباء سبب المديونيات.. فيديو

ترشيحاتنا

بمناسبة عيد الشرطة.. سك العملة تصدر جنيهًا جديدًا .. اعرف أكثر

لن تتوقعها.. دراسة تكشف عنصرين للتحكم في مستوى السكر بالجسم

إجراء عملية ولادة لسيدة حامل مصابة بكورونا بمستشفي العزل بالشرقية

بعد المصالحة المصرية الخليجية مع قطر.. حمد بن جاسم يدعو إلى ضخ الاستثمارات في دول المنطقة

فرج عامر: استعارة مصطفى فتحي 6 أشهر.. وتوقف مفاوضات الزمالك لـ ضم حسام حسن

مثل السد العالي.. نشأت الديهي عن تصفية شركة الحديد والصلب: "ربنا ينتقم من الفشلة"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي