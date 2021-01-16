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رياضة

مونديال اليد.. تعادل المغرب والبرتغال 12-12 في الشوط الأول

السبت 16/يناير/2021 - 07:59 م
لقاء المغرب والبرتغال
لقاء المغرب والبرتغال
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حسام الحارتي
حسم التعادل نتيجة الشوط الأول فى مواجهة المغرب أمام نظيره البرتغالي بنتيجة 12\12 فى اللقاء الذي يجمع المنتخبين حاليا على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضفها مصر خلال الفترة من 13 حتي يناير الجاري.

وظهر المنتخب المغربي بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وكان متقدما منذ البداية، ولكن نشط المنتخب البرتغالي في الدقائق الأخيرة وقلص النتيجة بشكل كبير ونجح في إدراك التعادل.

ويقع منتخبا المغرب والبرتغال، في المجموعة السادسة بجانب الجزائر وأيسلندا، التي تقام مبارياتها على صالة العاصمة الإدارية.

وكان منتخب الجزائر لكرة اليد نجح في تحقيق فوز مثير على نظيره المغرب بنتيجة24-23 في الجولة الأولى من المجموعة، في المقابل حقق المنتخب البرتغالي الفوز على أيسلندا بنتيجة 25-23، وتصدر المجموعة قبل الجولة الحالية.
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