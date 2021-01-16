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برلمان

"دفاع وأمن قومي البرلمان" تناقش تعديل أحكام قانون المرور..غدا

السبت 16/يناير/2021 - 08:12 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تواصل لجان البرلمان اجتماعاتها غدا و تناقش اللجنة الاقتصادية مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

و تناقش لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

كما تناقش لجنة الخطة و الموازنة مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني

كما تبحث لجنة النقل و المواصلات  رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول.

كما تناقش لجنة الاسكان  خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
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