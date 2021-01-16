"دفاع وأمن قومي البرلمان" تناقش تعديل أحكام قانون المرور..غدا

تواصل لجان البرلمان اجتماعاتها غدا و تناقش اللجنة الاقتصادية مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.





و تناقش لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.





كما تناقش لجنة الخطة و الموازنة مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني





كما تبحث لجنة النقل و المواصلات رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول.





كما تناقش لجنة الاسكان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.