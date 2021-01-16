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أستاذ استثمار: شركة الحديد والصلب لم يحدث بها تطوير منذ نصف قرن.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 08:21 م
أستاذ استثمار
أستاذ استثمار
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هاني حسين
قال هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه لا خلاف على أهمية صناعة الحديد والصلب في مصر ، مضيفا:" شركة الحديد و الصلب لا تلعب دورا كبيرا في صناعة الحديد في مصر".

وأضاف ابراهيم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه  لم يحدث تطوير بشركة الحديد والصلب على مدار نصف قرن .

وتابع :"  الخسائر السنوية لشركة الحديد والصلب تقدر بـ مليار جنيه سنويا".

ولفت هشام ابراهيم:"  في بعض الأحيان إنشاء مصنع جديد للحديد والصلب أفضل من تطوير مصنع قديم ".

وأكمل ابراهيم:"  قرار تصفية شركة الحديد والصلب قرار اقتصادي فني تقني والمجتمع بأكمله يدفع ثمن خسائر شركة الحديد والصلب ".
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