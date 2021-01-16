أستاذ استثمار: شركة الحديد والصلب لم يحدث بها تطوير منذ نصف قرن.. فيديو

قال هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه لا خلاف على أهمية صناعة الحديد والصلب في مصر ، مضيفا:" شركة الحديد و الصلب لا تلعب دورا كبيرا في صناعة الحديد في مصر".





وأضاف ابراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه لم يحدث تطوير بشركة الحديد والصلب على مدار نصف قرن .





وتابع :" الخسائر السنوية لشركة الحديد والصلب تقدر بـ مليار جنيه سنويا".





ولفت هشام ابراهيم:" في بعض الأحيان إنشاء مصنع جديد للحديد والصلب أفضل من تطوير مصنع قديم ".



