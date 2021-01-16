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سيارات

ماذا تفعل عند إنفجار إطار سيارتك على الطريق؟

السبت 16/يناير/2021 - 09:34 م
صدى البلد
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أماني نوار


الكثير من قائدي السيارات يواجهون أحيانا مواقف خطيرة  ، ومنها إنفجار الإطارات على الطريق .

يأتي ذلك اضافة إلى أن الكثير منهم لا يحسنون التصرف في هذا الموقف ما ينتج عن ذلك الكثير من الحوادث ، الذي يقع على أثره ضحايا، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" 6 نصائح مهمة يجب أن تقوم بها عند وقوع هذه المشكلة .


1-حاول ألا تضغط على فرامل السيارة ، أو استخدام فرامل اليد ، والسبب أن فرامل اليد في تلك الحالة تجعل السيارة تفقد توازتها ، ويؤدي إلى إنقلابها على الفور

2-يجب ان تقبض على عجلة القيادة ، لانها بعد انفجار الإطار تبدأ السيارة في الخروج عن مسارها ، ولذلك فإن التمسك بمقود السيارة جيدا أولى خطوات السيطرة على الموقف .

3- حاول أن ترفع قدمك عن دواسة الوقود ، وذلك من أجل تخفيف سرعة السيارة تدريجيا .

4-يجب التأكد من خلو الطريق ، على يمين السائق من السيارات القادمة من الخلف .

5-عليك توجيه السيارة بصورة تدريجية إلى الجانب الأيمن من الطريق ، من أجل إيقاف السيارة في مكان آمن

6-ضرورة تشغيل إشارة الطوارئ أو الإنتظار، من أجل تنبيه السيارات التي تأتي من الخلف .

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