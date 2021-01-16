ماذا تفعل عند إنفجار إطار سيارتك على الطريق؟

2-يجب ان تقبض على عجلة القيادة ، لانها بعد انفجار الإطار تبدأ السيارة في الخروج عن مسارها ، ولذلك فإن التمسك بمقود السيارة جيدا أولى خطوات السيطرة على الموقف .





3- حاول أن ترفع قدمك عن دواسة الوقود ، وذلك من أجل تخفيف سرعة السيارة تدريجيا .





الكثير من قائدي السيارات يواجهون أحيانا مواقف خطيرة ، ومنها إنفجار الإطارات على الطريق .يأتي ذلك اضافة إلى أن الكثير منهم لا يحسنون التصرف في هذا الموقف ما ينتج عن ذلك الكثير من الحوادث ، الذي يقع على أثره ضحايا، وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" 6 نصائح مهمة يجب أن تقوم بها عند وقوع هذه المشكلة .1-حاول ألا تضغط على فرامل السيارة ، أو استخدام فرامل اليد ، والسبب أن فرامل اليد في تلك الحالة تجعل السيارة تفقد توازتها ، ويؤدي إلى إنقلابها على الفور4-يجب التأكد من خلو الطريق ، على يمين السائق من السيارات القادمة من الخلف .5-عليك توجيه السيارة بصورة تدريجية إلى الجانب الأيمن من الطريق ، من أجل إيقاف السيارة في مكان آمن6-ضرورة تشغيل إشارة الطوارئ أو الإنتظار، من أجل تنبيه السيارات التي تأتي من الخلف .