في 7 خطوات .. تعلم مهارات القيادة

تشكل قيادة السيارات أهمية كبيرة للعديد من الأشخاص، و لكن ربما يقع البعض في أخطاء جسيمة عن غير عمد، ولذلك فمن الضروري أن نتبع عدة عناصر لكي نستمتع برحلتنا وقضاء وقت ممتع داخل سياراتنا.





وفي اطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 7 نصائح خاصة بعالم قيادة السيارات.





1- حزام الأمان





يجب ربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة، وذلك لتجنب العواقب الناتجة عن مشكلات التصادم، وهذه النصيحة لابد أن يلتزم بها جميع ركاب المركبة.





2- الالتزام بالسرعات المقررة





تنص جميع قوانين المرور على اتباع سرعات الطريق وعدم تجاوزها، وذلك لتفادي حوادث السرعة، وأيضا حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات المرورية والغرامات، والنقطة الأهم هي الحفاظ على حياتك وحياة من حولك.





3- تحديد مسافات الأمان





يجب أن تترك مسافات مناسبة بينك وبين السيارات الاخرى، و من الضروري أيضا أن نحافظ على المسارات الجانبية، وعدم تجاوز الحارات المرورية إلا بعد إعطاء إشارة الانتقال.





4- فحص السيارة جيدا





من الضروري أن تهتم بجميع عناصر الصيانة الدورية والتي تشمل، حالة المحرك و ناقل الحركة، وانظمة التبريد، والحالة العامة لجميع اجزاء السيارة، حتى لا تتعرض إلى أعطال مفاجئة أو مستمرة.





5- حالة الاطارات





تشكل الاطارات أهمية كبير للسيارة، فهي المسؤولة عن مستوى الأداء على الطريق، ولذلك قم بقياس مستوى الهواء جيدا، و يفضل أن تطمئن على الحالة العامة للاطارات من وقت إلى اخر.





6- الوقود





يجب أن نتابع مستوى الوقود بالمؤشر الواقع في شاشة العدادات، حتى لا نتعرض لموقف مفاجئ وهو نفاد وقود السيارة.





7- كشف الطريق





حتى تكون سائقا ماهرا عليك أن تكشف أبعاد الطريق بصورة مثالية، وذلك باستخدام المرايات الجانبية و المرآة الداخلية، وضبط مقعد القيادة لكي تتمتع بمستوى رؤية مناسب إلى بنيتك.