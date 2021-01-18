فيديو جراف.. تحليل جديد يحدد مرضى كورونا

كشفت دراسة جديدة بأن قياس الحمض النووي للميتوكوندريا في دم المرضى المصابين بـ COVID-19 يمكن أن يساعد في التنبؤ بالمرضى الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بمرض شديد ومستويات الحمض النووي للميتوكوندريا.
ويعمل هذا التحليل على مساعدة الأطباء على التنبؤ بالمرضى الجدد في المستشفى الذين سيصابون بمرض شديد ، بما في ذلك المضاعفات التي تتطلب إدخال أنبوب التنفس أو غسيل الكلى أو العناية المركزة الأخرى، ويمكن أن تساعد معرفة عمر المريض والحالات الطبية الأساسية في توقع مثل هذه النتائج.
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