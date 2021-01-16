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الباز: قرار تصفية "الحديد والصلب" جاء بعد دراسات مستفيضة من الحكومة

السبت 16/يناير/2021 - 10:14 م
محمد الباز
محمد الباز
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حمزة شعيب
قال الإعلامي محمد الباز، إن الحكومة اتخذت قرار  تصفية مجمع الحديد والصلب بعد دراسات مستفيضة حول وضع الشركة، وحساب الخسائر والارباح والعائد على الدولة والمواطن.

وأضاف الباز في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن وزير قطاع الاعمال هشام توفيق رجل شجاع بما يكفي لتحمل تبعات قرار تصفية مجمع الحديد والصلب.

وتابع الباز أن من يزعم او يقول إن الحكومة المصرية تخرب ولا تعمر ولا تبني، فلا يمكن لأحد تصديقه، لأنها تتخذ القرار المناسب لما فيه الصالح، خاصة وأنه تزامن مع قرار تصفية المجمع  قرار بانشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب.
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