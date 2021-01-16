الباز: قرار تصفية "الحديد والصلب" جاء بعد دراسات مستفيضة من الحكومة

قال الإعلامي محمد الباز، إن الحكومة اتخذت قرار تصفية مجمع الحديد والصلب بعد دراسات مستفيضة حول وضع الشركة، وحساب الخسائر والارباح والعائد على الدولة والمواطن.
وأضاف الباز في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن وزير قطاع الاعمال هشام توفيق رجل شجاع بما يكفي لتحمل تبعات قرار تصفية مجمع الحديد والصلب.
وتابع الباز أن من يزعم او يقول إن الحكومة المصرية تخرب ولا تعمر ولا تبني، فلا يمكن لأحد تصديقه، لأنها تتخذ القرار المناسب لما فيه الصالح، خاصة وأنه تزامن مع قرار تصفية المجمع قرار بانشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب.