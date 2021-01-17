مأساة أسرة 9 أفراد تعيش بغرفة واحدة آيلة للسقوط تطالب بتوفير حياة كريمة

مأساة حقيقية تعيشها أسرة منشية الشيخة صباح التابعة لمركز دسوق محافظة كفرالشيخ ، فى غرفه آيله للسقوط لا تستطيع حمايتهم من البرد القارس ولا الأمطار الشديدة، فالبرد يأكل أجسادهم فى الشتاء، والشمس والحشرات تهجم عليهم فى الصيف، بالإضافة إلى ضيق الحال الذى يعيشون فيه، ولديهم من الأبناء سبعه ، لا يستطيعون الإنفاق عليهم.





ويقول المواطن السعيد ابراهيم محمد ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعيش 9 أفراد فى غرفه واحده متهالكة و آيله للسقوط بسبب الظروف المادية، ومفيش لينا بديل وأنا على الله ارزقى ، وزوجتى ربة منزل ، و لديه من الأبناء 7 فى مراحل التعليم المختلفة ، ودخلى لا يكفى لقضاء احتياجاتنا .

مضيفًا: نعيش فى فصل الشتاء وموسم الأمطار يملأ الغرفه بصورة معتادة بسبب انهيار السقف وجدرانها ، وهو عبارة عن غرفة أعلى سطح تأكلها الأمطار وفى فصل الصيف تنتشر فيه الحشرات بشكل كبير.





وطالبت الأسرة وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ ، بالنظر بعين الرحمة وسرعة التدخل وإنقاذهم وتشكيل لجنة لمعاينة الغرفة وفحص حالتهم ومساعدتهم فى حياة آدمية و صرف معاش تكافل وكرامة لإعانتهم حتى يستطيعوا الإنفاق على أطفالهم حفاظا عليهم من التشرد فى الشوارع. .





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