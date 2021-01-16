مصطفى وزيري: اكتشافات سقارة لا تتعدى 10% مما في باطنها

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما تم استخراجه من آثار في منطقة سقارة في محافظة الجيزة لا يتعدي نسبة 10% مما تحويه وتخفيه باطن الأرض وأسرار تكشف لنا بعضه من حين لآخر، لافتا أن منطقة سقارة كانت تتبع الدولة المصرية القديمة، وأعيد استخدامها في الدولة الوسطى، وبها مقابر للدولة الحديثة، وعثر فيها على توابيت تعود للعصور المتأخرة.









وأضاف "وزيري" في مداخلة هاتفية بالإعلامية "قصواء الخلال" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن ما يميز التوابيت الخشبية التي تم العثور عليها في الكشف الأثري الأخير في سقاره اعتقد كثيرون أنه يرجع للعصور المتأخره، لكن بالدراسة ثبت أنها ترجع للأسرة الحديثة والمتمثلة في الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، مشيرا إلى مومياوات هذا الاكتشاف عثر عليها في حالة جيدة.





وأشار إلى أنه عثر في هذا الاكتشاف على أسماء من بينها اسم "نفرتاري" وهى ليست الملكة لكنها تشبيها بالملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني، مشيرا إلى أن تلك المقبرة عن مدى تقديس الأسرة الحديثة لأجدادهم من الأسرة القديمة.



