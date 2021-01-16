ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الزمالك: سانت إيتيان الفرنسي يعتذر.. حقيقة مشاركة الابيض فى كأس العالم للأندية.. رحيل مصطفى فتحي .. اقتراب حسام حسن

السبت 16/يناير/2021 - 11:28 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
Advertisements
حسن العمدة
نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم: 

قدم نادى سانت إيتيان الفرنسى اعتذارا رسميا إلى نادي الزمالك بعد التصريحات الأخيرة التي اتهم خلالها رئيس النادي الفرنسي أفرادا داخل القلعة البيضاء بأنهم طلبوا عمولات مقابل انتقال لاعب الفريق مصطفى محمد.


كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي، حقيقة مشاركة نادي الزمالك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المزمع إقامتها مطلع شهر فبراير المقبل فى قطر.

نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر في استعارة مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق .

وافقت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك على إعارة مصطفى فتحي جناح الفريق لسموحة كعربون محبة للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أشرف قاسم: حسام حسن على رادار الزمالك

أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم الصفقة الأولى بالموسم الجديد.. الهزيمة الأولى لـ أحمد حجازي بالسعودية.. وسلبية مسحة لاعبي سيراميكا كليوباترا

سانت اتيان يتهم أشخاصا من الزمالك بطلب عمولة في صفقة مصطفى محمد .. واللجنة المكلفة بإدارة النادي تطالب بالإفصاح عنهم.. القصة كاملة

الزمالك يهدد رئيس سانت إيتيان بالملاحقة القانونية: أمر واحد سينقذك

فشل صفقة مصطفى محمد خسارة فادحة لـ سانت إيتيان.. الأرقام توضح

مصطفى فتحي إعارة لـ سموحة عربون محبة لصفقة حسام حسن

ترشيحاتنا

بعد تصريحاتها المثيرة.. أجرأ إطلالات لـ رانيا يوسف عرضتها للانتقاد

حقيقة مفاوضات سموحة لـ ضم لاعب الأهلي وموقف "العربي"

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: تسليم الخونة الهاربين من الإخوان قريبا.. عبلة الكحلاوي ليست مصابة بكورونا.. ومفاجأة تتعلق باللقاحات

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

رئيس جمعية المهندسين الوراثيين: فيروس كورونا ينتهي خلال شهرين

بعد تصدرها التريند.. شاهد| إطلالات لـ شيماء سيف أثارت الجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه