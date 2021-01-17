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توك شو

عزاء عمر خورشيد بعد مرور 40 عاما على وفاته .. شقيقه: في حاجات ظهرت

الأحد 17/يناير/2021 - 02:23 ص
عمر خورشيد
عمر خورشيد
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حمزة شعيب
كشف إيهاب خورشيد، شقيق الفنان الراحل عمر خورشيد، سر تقبل العزاء مرة أخري في شقيقه بعد مرور أربعين عاما.

وقال خورشيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "قررنا نأخذ العزاء في أخي بأنه التزام داخلي بيني وبينه، وحسيت أني لازم اترحم عليه، ولكن واضح أن الناس عارفة حاجات وفيه معطيات ظهرت جديدة عن حادثة وفاته أنا اترحمت عن أخويا فقط.

وأردف:" واضح في حاجات ظهرت بموضوع مقتله وفي صلة ربط بين أحداث كثيرة علي الساحة ولا أريد تحمل مسؤولية قناعات تخصني علي المستوي الشخصي.

واختتم حديثه: "ربنا هيحاسب الظالم في يوم من الأيام وأمي هيتعرف دورها أنها كانت وطنية ولكنها اتظلمت".
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