محمد فؤاد: مش هقدر أرجع للسينما .. قررت الغناء من أجل الناس.. وغناء المهرجانات لا يليق بي.. وهذه رسالتي لـ حلمي بكر

محمد فؤاد :
- لا يليق بى أن أغني المهرجانات
- محمد فؤاد مش سهل ويعرف يخلى السوق يصحاله
- لـ حلمي بكر: "خِفّ إيدك على حبايبك"
- المطرب يهدي الجمهور أغنيته الجديدة «ليه»
كشف المطرب محمد فؤاد خلال تصريحات تلفزيونية عن آخر تطورات أزمته مع الملحن حلمي بكر، كما كشف عن خطواته القادمة في مجال الغناء.
قال الفنان محمد فؤاد، إن هذا العام سيكون مختلفا فنيا، معقبا: "قلت للجمهور انى لن أغنى حاليا، بسبب ما تمر به مصر من أحداث، فما أقدمه للجمهور تجارب حياتيه، والشق التجاري احيانا كان يغلب على ألبوماتى الأولى، ثم اخذت قرارا ان أغنى للناس".
وأضاف "فؤاد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، لا يليق بى أن أغني المهرجانات، ولكن اغنية "حفلة" طرحتها لكي اقول إن الخبرة تفرق وأن محمد فؤاد "مش سهل ويعرف يخلى السوق يصحاله، وبيعرف يلم جمهوره حواليه"، فانا لا يعنينى ما قاله حلمي بكر، رغم أنني احترمه، وهو تراجع عما قاله عني.
وأشار إلى أن : هناك أغنية بعنوان "شكوى الى الله" لم يتحدث عنها أحد، ولكنها كانت بالونة اختبار، وبشأن الألبوم؛ علينا ان نترحم على هذا المصطلح، فسنعود إلى الاغانى، كما كانت تفعل أم كلثوم وغيرها من المطربين، وسأطرح اغنية جديدة كل 20 يوما.
وأكمل تصريحاته: "الجمهور لسه بخير، واتلقى تهنئة على الخطة التي تبنيتها، وسأظل احترم وأحب حلمي بكر، وبقول له: خف ايدك على حبايبك".
كما قال المطرب محمد فؤاد، إنه دائما يعطي المستمع قدرا كبيرا من الاهتمام لكي يقدم فنا يليق بمصر والقوي الناعمة المصرية، موضحا أنه عندما يتحدث عن مصر تفيض عيناه بالدموع.
واضاف خلال تصريحات تليفزيونية ايضا، أنه لن يستطيع العودة إلي السينما مرة أخري، خاصة أنه قدم "اسماعيلية رايح جاي"، واستطاع أن يقدم جيلا جديدا من الأفلام.
وأكد "فؤاد"، أنه يسعى إلى المصلحة العامة في الفن والفنانين، مشيدا بمجموعة الأفلام التي قدمت الفترة الماضية .
وتحدث فؤاد، عن الرئيس السيسي وما يقدمه لمصر والمصريين من تضحيات كبيرة .
أهدى محمد فؤاد، الجمهور عبر برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أغنيته الجديدة، "لية"، والتى أذعيت على شاشة القناة، بنهاية حلقة اليوم من برنامج "حديث القاهرة".
وتحدث فؤاد خلال الدقائق الأخيرة من البرنامج عن أغانيه المقبلة، وعن الخلاف بينه وبين الملحن الكبير حلمى بكر، وعن انتهاء عصر "الألبومات" الغنائية، وعودة الأغانى المنفردة، وأيضا تحدث خلال البرنامج مع خيرى رمضان وكريمة عوض، عن الأسلوب الجديد الذى سينتجه خلال المرحلة القادمة فى طرح أغانيه.
ووعد فؤاد، خيرى رمضان وكريمة عوض، بأن يهدي أغنياته التى سيطرحها للقناة، ولبرنامج "حديث القاهرة".