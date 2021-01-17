محمد فؤاد: مش هقدر أرجع للسينما .. قررت الغناء من أجل الناس.. وغناء المهرجانات لا يليق بي.. وهذه رسالتي لـ حلمي بكر

محمد فؤاد :

- لا يليق بى أن أغني المهرجانات

- محمد فؤاد مش سهل ويعرف يخلى السوق يصحاله

- لـ حلمي بكر: "خِفّ إيدك على حبايبك"

- المطرب يهدي الجمهور أغنيته الجديدة «ليه»

قال الفنان محمد فؤاد، إن هذا العام سيكون مختلفا فنيا، معقبا: "قلت للجمهور انى لن أغنى حاليا ، بسبب ما تمر به مصر من أحداث، فما أقدمه للجمهور تجارب حياتيه، والشق التجاري احيانا كان يغلب على ألبوماتى الأولى، ثم اخذت قرارا ان أغنى للناس".





وأضاف "فؤاد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، لا يليق بى أن أغني المهرجانات، ولكن اغنية "حفلة" طرحتها لكي اقول إن الخبرة تفرق وأن محمد فؤاد "مش سهل ويعرف يخلى السوق يصحاله، وبيعرف يلم جمهوره حواليه"، فانا لا يعنينى ما قاله حلمي بكر ، رغم أنني احترمه، وهو تراجع عما قاله عني.





وأشار إلى أن : هناك أغنية بعنوان "شكوى الى الله" لم يتحدث عنها أحد، ولكنها كانت بالونة اختبار، وبشأن الألبوم؛ علينا ان نترحم على هذا المصطلح، فسنعود إلى الاغانى ، كما كانت تفعل أم كلثوم وغيرها من المطربين ، وسأطرح اغنية جديدة كل 20 يوما.



