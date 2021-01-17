بالبيجاما.. ناهد السباعي تستعرض يومياتها في البيت.. فيديو

داعبت ناهد السباعي جمهورها ونشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام ظهرت من خلاله بالبيجاما وهى تنظف المنزل، وفي نفس الفيديو ظهرت بفستان انيق، وعلقت "يوم من ايام البنات العادية".





كانت ناهد السباعي ، هنأت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ناهد وإلهام في الصورة من حمام السباحة من أحد أفلامهم وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأروع امرأة آمنت بي منذ البداية التي أعطتني فرصًا ذهبية أحبك يا إلهام اتمني هذا العام يجلب لك كل الفرح والنجاح".



