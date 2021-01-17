سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني .. والسبب الحقيقي لاعتزال شادية

الفنان سمير صبري :

سني لا يسمح بإقامة علاقات عاطفية

سمير صبري يروي تفاصيل لأول مرة عن علاقة سعاد حسني وعبدالحليم حافظ.

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"حظي حلو "..سمير صبري يكشف عن موقف شادية معه في فيلم نص ساعة جواز





حل الفنان سمير صبري ضيفا في برنامج واحد من الناس المذاع علي قناه الحياه وقام بمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالفنانين القدامة مثل الفنان عبد الحليم والفنانة شادية والفنانة سعاد حسني نعرض لكم ارزها :





قال الفنان سمير صبري إن سنه الآن لا يسمح بعلاقات عاطفية، مشيرا إلى أن الحب ليس له سن لأن الحب عبارة عن إحساس، ومن الممكن أن يكون عمرك 70 عاما، وتشعر أن ليدك 20 عاما والعكس.

وأضاف سمير صبري، إنه رأى وثيقة زواج محمود الشريف من أم كلثوم ولكنه لم يرى وثيقة زواج بين عبد الحليم وسعاد حسني، مؤكدا ان هناك قصة حب كبيرة وعميقة نشأت بين العندليب والسندريلا وظلت 3 سنوات.





واوضح الفنان سمير صبري، أنه حسب تقرير الطبيب الشرعي البريطاني والطبيب الشرعي المصري عند وصول جثمان سعاد حسني الي الاراضي المصرية أفاد التقرير انه لا يوجد اى كسور في الجثمان.





وتابع سمير صبري ، أنه لم يكره الرئيس الراحل أنور السادات بعد قرار إيقاف برنامجه الإذاعي "النادي الدولي"، مضيفا أنه عند توقف البرنامج لم يكن في القاهرة وكان يقوم بتصوير مسلسل في لندن.





واستكمل الفنان سمير صبري، إن فيلم نص ساعة زواج شارك فيه بمقطع صغير وكذلك الفنان عادل إمام، لافتا إلى أن أول لقاء كان بينه وبين شادية كان في غرفة المكياج ووافق بعد ذلك أن يعمل معها.



