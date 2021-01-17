قرار جمهوري .. سمير صبري يكشف كواليس توقف برنامج النادي الدولي.. فيديو

قال الفنان سمير صبري ، إنه لم يكره الرئيس الراحل أنور السادات بعد قرار إيقاف برنامجه الإذاعي "النادي الدولي"، مضيفا أنه عند توقف البرنامج لم يكن في القاهرة وكان يقوم بتصوير مسلسل في لندن.





وتابع "صبري" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة": "عند عودتي إلى القاهرة وذهابي إلى مسؤولة المكتب الإعلامي للرئيس السادات أخرجت ورقة من مكتبها وهي عبارة عن قرار جمهوري من الرئيس بعودة عمل البرنامج لان الرئيس غضب من ايقاف البرنامج من قبل الوزير ".



