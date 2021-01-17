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توك شو

قرار جمهوري .. سمير صبري يكشف كواليس توقف برنامج النادي الدولي.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 04:57 ص
سمير صبري
سمير صبري
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إبراهيم القادري
قال الفنان سمير صبري، إنه لم يكره الرئيس الراحل أنور السادات بعد قرار إيقاف برنامجه الإذاعي "النادي الدولي"، مضيفا أنه عند توقف البرنامج لم يكن في القاهرة وكان يقوم بتصوير مسلسل في لندن.

وتابع "صبري" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة": "عند عودتي إلى القاهرة وذهابي إلى مسؤولة المكتب الإعلامي للرئيس السادات أخرجت ورقة من مكتبها وهي عبارة عن قرار جمهوري من الرئيس بعودة عمل البرنامجلان الرئيس غضب من ايقاف البرنامج من قبل الوزير ".

وأضاف سمير صبري"قبل مغادرتي الي مصر طلبت من المخرج حذف عبارة الفنانة فيفي عبده التي قالت فيها "انا من بلد الرئيس السادات" والرقباء الثلاثة لم يحذفوا ايضا المقطع ورئيسة التلفزيون المصري وقتها تماضر توفيق لم تصدق اني من فعل ذلك واني لم اريد حذف المقطع .
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