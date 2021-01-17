السر عند صاحبة الشقة| سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني.. فيديو

قال الفنان سمير صبري ، إنه حسب تقرير الطبيب الشرعي البريطاني والطبيب الشرعي المصري عند وصول جثمان سعاد حسني الي الاراضي المصرية أفاد التقرير انه لا يوجد اى كسور في الجثمان.





وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج واحد من الناس المذاع علي قناه الحياه، أن التقرير أفاد بوجود خبطة على الرأس وأشار إلى وجود كدمات في مختلف أنحاء الجسم وهذا يؤكد انه من المستحيل ان يكون هناك سيدة لديها 58 عام تسقط من الدور السادس بلا كسر وانا اظن انها ماتت نتيجة مشاحنات داخل شقتها مع بعض الأشخاص .





وأوضح سمير صبري: سعاد حسني ماتت او قتلت دون قصد وهذا لان صاحبة الشقة التي كانت تسكن بها كانت تتعاطى المخدرات ومن وجهة نظري ان هناك اشخاص ذهبوا ليأخذوا منها أموال وبعدها حدثت مشاحنات وتدخلت سعاد حسني. قتلتتتعاطىوجهةأموالوتدخلت



